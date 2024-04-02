Британские БПЛА стоимостью 1,4 миллиарда фунтов стерлингов с трудом справляются с управлением в плохую погоду - и ни один из них не задействован.

Британские беспилотные летательные аппараты стоимостью £1,4 млрд испытывают трудности при управлении в неблагоприятных погодных условиях, и на данный момент ни один из них не задействован несмотря на то, что стоимость каждого из них составляет около £5 млн.

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По информации из зарубежных СМИ, выяснилось, что шпионский беспилотный летательный аппарат Watchkeeper был настолько сильно модифицирован, что стал слишком тяжелым, в результате чего один депутат парламента назвал программу "полной катастрофой".

Восемь беспилотных летательных аппаратов были списаны, что обошлось государственной казне почти в £40 млн. Марк Франсуа, консервативный член комитета и бывший министр вооруженных сил, выразил мнение, что проект является "полной катастрофой, пришедшей с опозданием на годы и фактически уже устаревшей". Считается, что ни один из беспилотных летательных аппаратов не задействован, и программа беспилотных летательных аппаратов в Великобритании приостановлена.