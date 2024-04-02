Американский разведывательный стратегический беспилотник MQ-4C Triton прибыл на авиабазу морской авиации США Сигонелла на Сицилии, Италия.

Присутствие ВМС США в Европе было усилено с прибытием одного из дронов, предназначенных для длительных надводных миссий, на военно-морскую авиабазу Сигонелла в Италии. MQ-4C Triton теперь будут обеспечивать важную для США разведку, наблюдение и рекогносцировку в некоторых частях Европы и ее окрестностях, особенно данный дрон американцы планируют применять для отслеживания активности в Средиземном и Черном морях, а также в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

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Первый MQ-4C, который уже развернут на авиабазе ВМС Сигонелла, прибыл на базу, расположенную на итальянском острове Сицилия, 30 марта. Triton принадлежит 19-й беспилотной патрульной эскадрилье (VUP-19), базирующейся на авиабазе ВМС Джексонвилл во Флориде. VUP-19 также имеет подразделение в Пойнт-Мугу в Калифорнии и в настоящее время является единственной действующей эскадрильей MQ-4C ВМФ США.

Наблюдатели полетов, использующие программное обеспечение для онлайн-отслеживания, впервые заметили MQ-4C, направлявшийся из Джексонвилля в сторону Европы, 29 марта.

Передислокация этого разведывательного беспилотника не случайна. Следует отметить, что американцы к этому заранее подготовились, так как в марте ВМС провели церемонию открытия нового ангара в Сигонелле, специально предназначенного для размещения MQ-4C. Triton является производной моделью от высотного и долговечного беспилотника RQ-4 Global Hawk, оптимизированного для постоянных полетов над водой. Другие варианты и производные Global Hawk сегодня находятся на вооружении ВВС США, Южной Кореи и Японии, а также в подразделениях, коллективно управляемых несколькими членами альянса НАТО.

По сравнению с оригинальным RQ-4A, MQ-4C имеет усиленный фюзеляж и усиленные крылья, а также дополнительные функции, помогающие предотвратить нарастание льда на передних кромках и вокруг воздухозаборника, а также улучшить его способность противостоять ударам молний. Эти изменения позволяют "Тритону" снижаться на более низкие высоты, чтобы более внимательно исследовать интересующие объекты на поверхности.

Первоначально спроектированный сенсорный комплекс MQ-4C включает радар с активным электронным сканированием с режимами поиска на поверхности и синтезированной апертурой, электрооптические и инфракрасные видеокамеры в башне под носом, а также системы электронной поддержки для пассивного сбора радиотехнических данных. В последние годы производитель Northrop Grumman начал поставлять ВМФ модернизированные "Тритоны" в мультиразведывательной конфигурации с дополнительными возможностями электронной и сигнальной разведки (ELINT/SIGINT). "Тритоны" также предназначены для очень тесного взаимодействия с морскими патрульными и разведывательными самолетами ВМС P-8A Poseidon и ударными группами авианосцев США.