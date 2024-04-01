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Gsmarena: дизайн iPhone SE 4 будет основан на iPhone 14
Издание Gsmarena сообщило, что на основе фото металлического макета, использованному для производства корпуса, iPhone SE 4 будет более современным, чем его предшественник 2022 года.

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1 апреля издание Gsmarena  сообщило, что серия SE пересматривает дизайн предыдущих моделей iPhone: начиная с облика iPhone 5s, затем SE (2020) и (2022) увеличили габариты, чтобы соответствовать корпусам iPhone 6-8, теперь наступает время для еще одного значительного обновления в истории дизайна смартфонов Apple. Месяц назад появились рендеры iPhone SE 4, демонстрирующие внешний вид, основанный на дизайне iPhone 14, а теперь появились изображения металлического макета, подтверждающие этот новый стиль.

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Впервые в линейке SE будет использоваться OLED-дисплей от компании BOE, технология, присущая серии 14, а также широкая вырезка экрана для FaceID, что является еще одним инновационным шагом. iPhone SE 4 также будет оснащен аккумулятором, аналогичным используемому в iPhone 14.

Судя по металлическому образцу, использованному для создания корпуса, iPhone SE 4 представляет собой более современное устройство, чем его предшественник 2022 года. SE (2022) была последней моделью с TouchID, в то время как даже iPad перешли на FaceID. На новом устройстве окружение экрана стало шире для размещения ИК-осветителя и камеры, что требует более широкой выемки.

В сравнении с безрамочным стилем iPhone SE (2022) на подходе модель обещает революцию. Несмотря на то, что многие элементы позаимствованы у iPhone 14, новый iPhone SE, вероятно, не будет иметь собственной камеры — пока нет точной информации о модуле, однако ясно, что он будет только один, аналогично ситуации с iPhone XR в 2018 году.

В модели iPhone 16 появится кнопка захвата, расположенная сбоку от кнопки включения устройства. Хотя на новом SE такого элемента, по-видимому, не будет, сохранится переключатель «Звук/Без звука» (над кнопками громкости). Можно рассмотреть 3D-модели телефона, чтобы лучше изучить его со всех сторон.

Известный инсайдер Минг-Чи Куо заслуживает признания — еще в 2022 году он предположил, что выход iPhone SE 4 будет отложен до 2024 года. Однако, недавние доклады из Кореи указывают, что новая модель, возможно, все-таки появится уже в 2025 году, а не только к концу 2024 года, как предполагалось. Возможно, производители корпусов готовы к началу производства, что может сократить время ожидания до следующего года.

#смартфон #iphone #iphone 14 #iphone se 4
Источник: gsmarena.com
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