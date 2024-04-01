Согласно изданию Defence blog армия США провела оценку своего оружия следующего поколения (NGSW) в Испытательном центре для холодных регионов армии США в Форт-Грили.

В рамках военной программы NGSW, которую в Соединенных Штатах начали проводить семь лет тому назад, как сообщает defence-blog.com, на базе Форта-Грили, который является одним из самых холодных районов Аляски, были проведены специальные испытания на выносливость и надежность нового стрелкового оружия при экстремальных минусовых температурах.

реклама

Испытания проводились над моделями NGSW – XM7 и XM250, которые представляют собой значительное усовершенствование винтовки M4 и ручного пулемета M249, для повышения точности, дальности и общих характеристик. Новое оружие отличается легкостью и сниженной отдачей, несмотря на использование патрона калибра 6,8 мм.

Участники испытаний – солдаты 11-й воздушно-десантной дивизии, размещенной на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, прошли суровые полевые учения и симуляции. В ходе испытаний они выполняли маневренную стрельбу и принимали участие в сложной 72-часовой имитационной миссии на полигонах «Испытательного центра холодных регионов».

Суровые зимние условия на Аляске с температурой до -48°C стали идеальной проверкой для нового оружия, заставляя солдат и технику работать на пределе возможностей. Испытания предоставили ценные данные о работе NGSW в экстремальных условиях.

По утверждению defence-blog.com, суровые условия не помешали проведению всесторонних испытаний, благодаря которым будущие решения по применению NGSW будут приняты на основе достоверных данных.