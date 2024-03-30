Щенку по имени Фу Цзай всего шесть месяцев, но он успешно выполняет свои обязанности, став самым популярным полицейским Китая

Щенок корги Фу Цзай, чье имя означает «Счастливчик», — резервная полицейская собака в Вэйфане, городе в восточной провинции Шаньдун. По информации СМИ, собака в форме дебютировала на дне открытых дверей, организованном полицией Вэйфана в начале этого месяца.

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Он сразу же стал феноменом социальных сетей: одно видео с Фу Цзаем было просмотрено более 1,3 миллиона раз на китайской платформе Weibo, где соответствующий хэштег был просмотрен почти 16 миллионов раз. Предлагаем посмотреть видео в ВК.

Фу Цзай в два месяца

По данным китайских СМИ, Фу Цзай начал тренироваться в два месяца и теперь, в шесть месяцев, превосходит многих своих сверстников.

«Его сильная приспособляемость к окружающей среде, нечувствительность, его желание владеть предметами и его любовь к еде особенно способствуют нашему обучению», — сказал Ван Яньань, руководитель полицейской собачьей базы Вэйфан.

Его появление опровергло стереотип о том, что "маленькие коротконожки" не могут служить в полиции. Его короткие ноги также дают ему преимущество перед другими собаками при обыске узких мест, добавляет газета со ссылкой на полицию.

Поклонники в социальных сетях пошутили, что всеобщая привлекательность Фу Цзая сделала его «рекламной собакой», и спросили, будут ли другие собаки издеваться над ним из-за его коротких ног. Один пользователь Douyin написал: «Корги могут быть полицейскими в штатском, они привлекают меньше внимания, чем немецкие овчарки».

Другие выразили зависть к удобной государственной работе Фу Цзая, которая пользуется большим спросом в Китае из-за стабильной зарплаты и щедрых пособий, часто называемых «железной миской для риса».