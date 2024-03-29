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США поставили Польше очередную партию танков M1A1 Abrams: общее количество составит 366 танков
Польша начала формировать против РФ тяжелый бронированный танковый кулак, основу которого составят 366 танков Abrams.

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Из информации в соцсетях становится ясно, что 1-я Варшавская бронетанковая бригада получила партию танков M1A1 FP Abrams FEP, которые должны закрыть брешь, образовавшуюся от отправленных на Украину польскими танками. Все эти танки ранее были приписаны к Корпусу морской пехоты США и, по утверждениям западных СМИ, претерпели весьма обширные модификации.  Упомянутые танки Abrams поступили из Центра компетенции Военного автомобильного завода в Познани. Там они прошли расконсервацию и соответствующий осмотр после транспортировки из США.

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M1A1 FEP — это усовершенствованная версия M1A1 Abrams. Усовершенствования версии FEP (Firepower Enhancement Package) включают новые системы управления огнем, в первую очередь улучшение оптики и улучшение работы экипажа в любое время суток и независимо от погоды. На M1A1 FEP установлены модифицированные тепловизионные прицелы FLIR второго поколения для командира и наводчика для лучшего распознавания целей. Они позволяют увеличить изображение до 50 раз. Танк также оснащен новым лазерным дальномером, позволяющим распознавать цели на расстоянии до 8 км. Командир управляет дистанционно управляемой позицией 12,7-мм пулемета.

Поставляемые из США в Польшу танки M1A1 FEP Abrams являются предметом контракта стоимостью $1,4 млрд на 116 таких машин, поставки которых должны завершиться к декабрю этого года. Помимо них, в этом году также начнутся поставки новых танков «Абрамс» в последней версии M1A2 SEPv3, которых Польша закупила 250 единиц. Таким образом, польская армия будет иметь крупнейший в Европе парк из 366 танков «Абрамс».

На данный момент в Польшу поставлено 69 танков M1A1 FEP Abrams, большая часть из которых до сих пор находится в Познани и все они должны быть переданы солдатам до конца 2024 года.

По информации из польских СМИ «Абрамсы» были закуплены с целью защиты восточной Польши и фланга НАТО. Это тяжелый бронированный кулак, предназначен для отражения возможных атак со стороны России. Вышеупомянутые «Абрамсы» дополнят уже имеющийся у Польша парк, состоящий из Leopard 2A5, Leopard 2PL и недавно приобретенных танков K2 Black Panther.

#россия #нато #танки #польша #abrams
Источник: twitter.com
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