Познакомьтесь с неофициальным трейлером, который поможет представить игру с открытым миром в мире "Кунг-фу Панды", где вы играете за По, исследуя различные регионы анимационного мира "Кунг-фу Панды".

Студия TeaserPlay представила собственный трейлер, в котором попыталась показать, как могла бы выглядеть игра про Кунг-фу Панда сегодня.

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По всей вероятности, студия TeaserPlay решила выпустить собственную концепцию новейшей игры про милого мишку из далекого Китая. Трейлер создан с использованием технологии RTX:ON. Может ли такая игра стать сегодня хитом?

Упомянутая технология, созданная Nvidia, позволяет реализовать трассировку лучей или искусственный интеллект в различных видеоиграх. Благодаря использованию RTX:ON создатели TeaserPlay смогли сделать интересный ход, показав поклонникам мультфильма, как могла бы выглядеть игра про знаменитого героя сегодня. Видео длится чуть больше минуты, но надо признать, что на многих людей она способна произвести огромное впечатление.

В представленном трейлере мы видим По – главного героя, идущего по тропе среди типичных для Азии домов. Игра будет в открытом мире, где мы сможем детально изучить представленную локацию. Некоторые специалисты отметили, что пейзаж в трейлере больше напоминает Японию, чем Китай, поэтому можно предположить, что в игре главный герой будет путешественником по различным азиатским странам. Традиционно для студии TeaserPlay – графика выглядит очень впечатляюще.





Для создания фильма использовался графический движок Unreal Engine 5, поэтому окружение выглядит очень красиво. По встречает на своем пути других животных и даже вступает в конфронтацию с тигром. Такая игра наверняка порадует миллионы юных геймеров, на которых будет ориентирована эта игра.