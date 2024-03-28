NBC News утверждает, что офицерам, виновным в отравлении 6000 человек, дали выговор и позволили уйти в отставку.

Американский новостной канал NBC News опубликовал сегодня статью о том, что ВМФ США завершил слив миллиона галлонов топлива из подземного комплекса топливных резервуаров на Гавайях, который отравил 6000 человек, когда в 2021 году из него произошла утечка авиакеросина в питьевую воду Перл-Харбора.

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В статье также были приведены слова вице-адмирала Джон Уэйд, командира оперативной группы, которая осушила резервуары. Уэйд сказал, что миссия новой оперативной группы заключалась в том, чтобы «безопасно и оперативно закрыть объект, чтобы обеспечить чистую воду и провести необходимое долгосрочное восстановление окружающей среды».

Из вышесказанного, конечно, понятно, что военные США проделали безусловно большую и непростую работу.

Мы же хотим обратить внимание на пару аспектов, которые были освещены в этой статье, и которые явно не делают чести «доблестным» ВМФ США, коими они всегда себя выставляют.

Во-первых, как становиться ясно, что несмотря на огромное число пострадавших по вине ВМФ США явно не спешили исправлять причину этой, по сути, экологической катастрофы для Гавайев. NBC News написал следующее:

Военные согласились осушить резервуары после того, как разлив в 2021 году вызвал протест на Гавайях и обеспокоенность по поводу угрозы, которую резервуары представляют для водоснабжения Гонолулу. Резервуары расположены над водоносным горизонтом, снабжающим водой 400 000 человек в городском Гонолулу, включая Вайкики и центр города.

Удивил и второй момент, особенно учитывая, что отравились 6000 человек.

Канал NBC News сообщил:

Военно-морской флот объявил выговор трем офицерам, вышедшим в отставку, за их участие в разливе нефти, но никого не уволил и не отстранил от должности.

Как видим, не было бы протестов, никто бы вообще не стал реагировать на произошедшую утечку, а наказание, которое ВМФ США назначил при таких масштабных отравлениях – и это только официально зафиксированных – просто смехотворно.