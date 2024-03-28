Власти США и Великобритании проверяют криптовалютные транзакции на сумму более $20 млрд, прошедшие через работающую в РФ биржу Garantex.

Согласно информации, полученной от источников Bloomberg, близких к данной ситуации, Соединенные Штаты и Великобритания проводят проверку криптовалютных операций на сумму, превышающую $20 млрд, которые были осуществлены через российскую криптовалютную биржу. Это действие является частью стремления союзников бороться с уклонением от санкций, которые были введены коллективным Западом против РФ.

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Как сообщили Bloomberg анонимные источники, транзакции, которые находятся под особым контролем, были осуществлены через московскую криптовалютную площадку Garantex, используя криптовалюту Tether, которая привязана к доллару. Они добавили, что эти денежные переводы были выполнены после того, как на Garantex были наложены санкции США и Великобритании за подозрение в помощи в осуществлении финансовых противоправных действий и незаконных операций в России.

Проводимое расследование указывает на то, что Западу до сих пор не удается полностью перекрыть поток капиталов в Россию, несмотря на введение санкционного режима. Запад крайне удивлен, что этот поток оказался намного более широким, чем многие эксперты предполагали до начала конфликта в феврале 2022 года. По мнению западных экономистов, Россия смогла избежать ожидаемого экономического кризиса, благодаря созданию сложной сети обходных маршрутов и backdoors, включая офшорные переводы нефти, технологический обмен через третьи страны и зашифрованные операции с цифровой валютой. Отмечается, что расследования все еще продолжаются, и ожидать каких-либо выводов пока рано, учитывая сложность и закрытость транзакций с криптовалютами.