Стратегический шаг России по увеличению транспортировки газа в Узбекистан через Казахстан в 2024 году укрепит региональную энергетическую безопасность и сотрудничество.

Важным событием является то, что транспортировка российского газа в Узбекистан через Казахстан значительно увеличится в 2024 году, что ознаменует кардинальный сдвиг в региональной энергетической динамике. Этот стратегический шаг, основанный на соглашении между «Газпромом» и правительством Казахстана, обещает укрепить сеть энергоснабжения по всей Центральной Азии, обеспечивая более надежную основу энергетической безопасности для участвующих стран.

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Сотрудничество между «Газпромом» и правительством Казахстана завершается прогнозируемым увеличением транспортировки газа в Узбекистан до 3,8 млрд кубометров в 2024 году по сравнению с 1,28 млрд кубометров в 2023 году. Соглашение Узбекистана с «Газпромом», заключенное при содействии «УзГазТрейд», знаменует собой существенное увеличение импорта газа из России. Эта сделка обеспечивает ежедневные поставки 9 миллионов кубометров газа, что в сумме составляет 2,8 миллиарда кубометров в год. Благодаря инвестициям в размере $500 миллионов, предназначенным для модернизации своей основной газовой системы, Узбекистан намерен значительно увеличить свои возможности по импорту газа. Эти усилия по модернизации имеют решающее значение для Узбекистана, поскольку он переходит к удовлетворению своих растущих потребностей в энергии.

Это стратегическое начинание подчеркивает важность совместных усилий в удовлетворении энергетических потребностей и обеспечении устойчивого энергетического будущего для Центральной Азии.