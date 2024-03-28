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Asphalt Legends Unite выйдет на ПК и консолях: объявлена дата релиза и опубликован трейлер
Gameloft представила новую главу своей популярной франшизы Asphalt. Вместо обычного обновления Asphalt Legends, новая игра Asphalt Legends Unite выйдет как обновленная версия.

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На днях сотрудники студии Gameloft раскрыли подробности об игре Asphalt Legends Unite. Это обновление игры от 2018 года.

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В этом году серия гоночных игр Asphalt отмечает свое 20-летие. 15 ноября 2004 года вышла игра Asphalt: Urban GT. Изначально игра предназначалась для владельцев консолей Nintendo DS и мобильных телефонов Nokia N-Gage. Проект, ориентированный на любителей автогонок, был хорошо принят на рынке мобильных игр, а версия для мобильных телефонов получила более высокую оценку, чем версия, предназначенная для Nintendo. Всего год спустя вышла вторая часть Asphalt Urban GT, а следующей платформой, на которой была выпущена эта игра, стала PlayStation Portable от Sony.

К сожалению, эта игра не имела большого успеха и не получила положительных отзывов критиков. Однако это не помешало Gameloft создать дальнейшие части серии в последующие годы. Всего до 2018 года из них было опубликовано девять. Прорывным событием в истории серии, безусловно, стал выход седьмой части — Asphalt 7: Heat, впервые вышедшей на персональных компьютерах. Игра оказалась весьма успешной и понравилась любителям быстрых автомобильных гонок.

Как мы уже упоминали, это будет не десятая часть серии, а продолжение существующей free-to-play игры. Также известно, что игра будет доступна владельцам консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. По словам создателей, в игре будет доступно 250 автомобилей от самых известных брендов мира, таких как Ferrari, Lamborghini и Porsche. Более того, разработчики гарантируют, что игроки получат высокое качество графики (120 FPS), что не может не радовать.

В Asphalt Legends Unite также будут представлены онлайн-режимы, в которых поклонники гоночных игр смогут соревноваться со своими друзьями на разделенном экране. Gameloft также упоминает, что трассы, на которых геймеры смогут участвовать в гонках, вдохновлены реальными локациями. Также будет офлайн-режим карьеры, хотя информации о ней сейчас мало. Создатели опубликовали трейлер, но, к сожалению, он не содержит фрагментов геймплея, поэтому сложно что-либо сказать о реальном состоянии игры.


Премьера Asphalt Legends Unite запланирована на 17 июля 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, для персональных компьютеров и в мобильной версии для iOS и Android.

#игры #gameloft #asphalt legends unite #asphalt
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