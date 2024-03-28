Gameloft представила новую главу своей популярной франшизы Asphalt. Вместо обычного обновления Asphalt Legends, новая игра Asphalt Legends Unite выйдет как обновленная версия.

На днях сотрудники студии Gameloft раскрыли подробности об игре Asphalt Legends Unite. Это обновление игры от 2018 года.

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В этом году серия гоночных игр Asphalt отмечает свое 20-летие. 15 ноября 2004 года вышла игра Asphalt: Urban GT. Изначально игра предназначалась для владельцев консолей Nintendo DS и мобильных телефонов Nokia N-Gage. Проект, ориентированный на любителей автогонок, был хорошо принят на рынке мобильных игр, а версия для мобильных телефонов получила более высокую оценку, чем версия, предназначенная для Nintendo. Всего год спустя вышла вторая часть Asphalt Urban GT, а следующей платформой, на которой была выпущена эта игра, стала PlayStation Portable от Sony.

К сожалению, эта игра не имела большого успеха и не получила положительных отзывов критиков. Однако это не помешало Gameloft создать дальнейшие части серии в последующие годы. Всего до 2018 года из них было опубликовано девять. Прорывным событием в истории серии, безусловно, стал выход седьмой части — Asphalt 7: Heat, впервые вышедшей на персональных компьютерах. Игра оказалась весьма успешной и понравилась любителям быстрых автомобильных гонок.

Как мы уже упоминали, это будет не десятая часть серии, а продолжение существующей free-to-play игры. Также известно, что игра будет доступна владельцам консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. По словам создателей, в игре будет доступно 250 автомобилей от самых известных брендов мира, таких как Ferrari, Lamborghini и Porsche. Более того, разработчики гарантируют, что игроки получат высокое качество графики (120 FPS), что не может не радовать.

В Asphalt Legends Unite также будут представлены онлайн-режимы, в которых поклонники гоночных игр смогут соревноваться со своими друзьями на разделенном экране. Gameloft также упоминает, что трассы, на которых геймеры смогут участвовать в гонках, вдохновлены реальными локациями. Также будет офлайн-режим карьеры, хотя информации о ней сейчас мало. Создатели опубликовали трейлер, но, к сожалению, он не содержит фрагментов геймплея, поэтому сложно что-либо сказать о реальном состоянии игры.





Премьера Asphalt Legends Unite запланирована на 17 июля 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, для персональных компьютеров и в мобильной версии для iOS и Android.