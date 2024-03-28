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Латвия для усиления армии закупает 100 южнокорейских БМП К21
Южнокорейская компания Hanwha Aerospace конкурирует в Латвии со своей боевой машиной пехоты K21 обойдя испанскую и турецкую компанию.

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На основании информации южнокорейского делового журнала "Business Korea" от 27 марта 2023 года Латвия, похоже, склоняется к усилению своей армии за счет закупки боевых машин пехоты К21 (БМП). Модель K21, производимая Hanwha Aerospace, претендует на то, чтобы стать базовой боевой машиной Вооруженных сил Латвии.  

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Министерство обороны Латвии находится в процессе обширного процесса оценки с целью выбора подходящей БМП для повышения боевых возможностей своих вооруженных сил. Проект предусматривает приобретение 100 современных БМП для укрепления обороноспособности страны. Среди претендентов – K21 от Hanwha Aerospace, ASCOD от General Dynamics European Land Systems и Tulpar от турецкого оборонного производителя Otokar.

В ходе тщательного трехнедельного этапа испытаний, проведенного в октябре 2023 года, K21 прошел всестороннюю оценку с упором на его мобильность и огневые возможности. По результатам испытаний, проведенных Вооруженными силами Латвии, K21 вышел в лидеры, значительно превзойдя своих конкурентов по обоим оцениваемым аспектам. Превосходная огневая мощь машины в сочетании с ее конкурентоспособной ценой (она на 30-40% дешевле, чем у ее аналогов) делает ее вероятным выбором для Латвии.

Боевая машина пехоты K21, разработанная для модернизации бронетанковых возможностей армии Республики Корея, представляет собой значительный шаг вперед по сравнению со своей предшественницей, серией K200. Вооруженный прочной двухместной башней, К21 может похвастаться 40-мм пушкой и двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет. Скорострельность пушки достигает 300 выстрелов в минуту, а скорость снарядов достигает 1005 метров в секунду. Его бронебойные подкалиберные снаряды с оперенной стабилизацией (APFSDS) способны пробивать броню толщиной до 220 мм. В дополнение к основному вооружению машина оснащена противотанковыми управляемыми ракетами третьего поколения, сравнимыми по характеристикам с израильской ракетой Spike и способной пробивать броню толщиной до 1000 мм. В качестве дополнительного вооружения служит спаренный 7,62-мм пулемет.

Экипаж K21 состоит из трех человек, с возможностью перевозки до девяти полностью экипированных солдат. Вход и выход военнослужащих облегчается задней аппарелью с электроприводом, включающей встроенные двери, а люки в крыше обеспечивают дополнительные точки доступа для ведения огня и аварийного выхода. Броневая система K21 включает слои стекловолокна, керамики и алюминиевого сплава, обеспечивающие лобовую защиту от 30-мм бронебойных снарядов и круговую защиту от 14,5-мм бронебойных снарядов.

Оснащенный дизельным двигателем Doosan D2848LXE с турбонаддувом из Южной Кореи мощностью 680 л.с. БМП К21 развивает максимальную скорость 70 км/ч и имеет максимальную дальность езды 450 км. Разработанный для десантных операций, K21 может переходить к преодолению водных преград с минимальной подготовкой, используя для плавучести автоматические встроенные флотационные мешки. Оказавшись в воде, машина приводится в движение гусеницами, развивая скорость до 6 км/ч, что позволяет ей эффективно преодолевать озера и реки.  

#армия #южная корея #латвия #бмп #к21
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