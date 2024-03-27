Как Великобритания будет испытывать свою новую ядерную боеголовку (также известную как Astraea).

Министерство обороны Великобритании поделилось подробностями о том, как оно планирует обеспечить, чтобы разрабатываемая ими ядерная боеголовка А21 работала так, как задумано, без фактической детонации во время испытаний. Хотя концепция такого рода испытаний не нова, британское правительство заявляет, что оно расширяет и совершенствует свои возможности специально для поддержки работ над боеголовкой следующего поколения. Когда они будут готовы, боеголовками А21 будут укомплектовываться баллистические ракеты Trident II американского производства.

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Информация о боеголовке А21 и связанных с ней разработках была включена в документ командования оборонного ядерного предприятия, опубликованный сегодня Министерством обороны Великобритании. Программа A21, ранее известная просто как «Программа замены боеголовок», теперь также называется Astraea.

Потенциал ядерного сдерживания Соединенного Королевства в настоящее время полностью состоит из четырех подводных лодок класса Vanguard, способных вести огонь с ядерными боеголовками Trident II. Такое же количество новых лодок класса Dreadnought должно прийти на смену Vanguard в ближайшее десятилетие или около того.

Подробности об A21 скудны, а ее предполагаемая мощность неизвестна. В Минобороны Великобритании заявляют, что Astraeas будут загружены в возвращаемые ракеты Mk 7 — новую конструкцию, которая также будет использоваться с находящейся сейчас в разработке американской боеголовкой W93.

В Соединенном Королевстве «мы разработали уникальную и ведущую в мире технологию для проверки запасов боеголовок в Великобритании. Лазер Orion помогает нашим физикам и ученым исследовать физику экстремальных температур и давлений, возникающих при ядерном взрыве, чтобы лучше понять безопасность, надежность и эффективность ядерных боеголовок», — поясняется в официальном документе Минобороны. — «Orion используется совместно с академическими кругами Великобритании и командами США в их национальных лабораториях».

«Суперкомпьютеры также являются важнейшей возможностью, позволяющей проводить моделирование, позволяющее нам разработать безопасную и гарантированную боеголовку без детонации», — добавляется в недавно опубликованном документе. — «AWE [Исследовательский центр Министерства обороны Соединенного Королевства, отвечающий за разработку, производство и поддержку боеголовок для ядерного оружия Великобритании, прим. ред] недавно заказала суперкомпьютер Valiant, один из самых мощных компьютеров в Великобритании, для проверки конструкции, производительности и надежности нашей ядерной боеголовки».