Журналисты Associated Press рассказали об украинской оборонной промышленности.

Украина приоткрыла завесу о своем тайном военном производстве, показав производство своих артиллерийских систем, в том числе самоходной гаубицы «Богдана», соответствующей стандартам НАТО.

реклама

Журналистам Associated Press, чей корпункт находится в Киеве, была предоставлена возможность взглянуть на секретный производственный процесс, и им была предоставлена возможность стать свидетелями этапа производства 155-мм самоходной гаубицы Богдана 3.0. В рамках производства шла подготовка к интеграции колесного шасси с артиллерийской системой.

Напомним, что еще в прошлом году Зеленский объявил в своем официальном Telegram-канале, что планируется организовать производство шести самоходных гаубиц «Богдана» в месяц.

Самоходная гаубица 2С22 «Богдана» представляет собой совместную работу двух ключевых игроков Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины: Краматорского завода тяжелого машиностроения и компании «Украинская бронетехника», причем последняя выступает субподрядчиком.

По мнению издания Associated Press «Богдана», созданная на базе колесных шасси 6×6 и 8×8, включая последнюю версию 3.0 с шасси Tatra PHOENIX 8×8, «воплощает изобретательность и новаторство Украины в области артиллерийских систем».

Свое мнение есть у российской стороны. В частности, предлагаем вам ознакомиться с обзором на САУ Богдана от youtube-канала Big Gun:



