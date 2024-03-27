Саудовская Аравия собирается внести значительный вклад в развитие индустрии развлечений и туризма, создав первый в мире тематический парк, вдохновленный культовым японским манга и аниме-сериалом Dragon Ball.

Саудовская Аравия недавно поставила перед собой цель доказать, что современные технологии и западная культура могут сочетаться с ее консервативными традициями.

реклама

Владелец бренда Dragon Ball выбрал инвестиционную компанию Qiddiya и Саудовскую Аравию местом расположения первой в мире достопримечательности такого типа.

Хотя еще нет ни примерной даты завершения проекта, ни подробной информации о содержании парка, известно, что он будет занимать площадь 500 000 м2, а некоторыми из его аттракционов станут 70-метровый дракон и американские горки, вдохновленные сериалом. Также смело можно рассчитывать на сувенирные лавки, где можно купить футболки, кружки, статуэтки и другие сувенирные аксессуары Dragon Ball.

Что касается местоположения, парк будет построен в Киддия-Сити, запланированном развлекательном районе на окраине Эр-Рияда, столицы страны. Это будет частью планов саудовского правителя Мохаммеда бен Салмана по диверсификации экономики Саудовской Аравии и ее зависимости от ископаемого топлива. В рамках его проекта «Видение 2030» страна должна превратиться в центр игр, туризма, инноваций и спорта.





Хотим напомнить, что Dragon Ball — одна из самых популярных серий манги в мире, рассказывающая о приключениях Гоку, героя, вдохновленного фигурой Сунь Укуна, известного из китайской мифологии как «Король обезьян», который был популяризирован благодаря эпосу XVI века «Путешествие на Запад».