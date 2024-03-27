Платформа видеосвязи Zoom представила обновленный ИИ-инструмент AI Companion, который поможет пользователям быстро решать многие рабочие задачи.

Zoom Workplace представляет Ask AI Companion — функцию, позволяющую пользователям взаимодействовать с искусственным интеллектом в приложениях Zoom. Этот ИИ может собирать информацию, создавать сводки, готовиться к встречам и интегрировать данные из сторонних инструментов. Кроме того, он может составлять повестки дня, подводить итоги обсуждений и находить соответствующие электронные письма, чаты и документы, что значительно повышает эффективность команды.

реклама

Zoom Phone и обмен сообщениями в команде значительно усовершенствованы с помощью искусственного интеллекта. После звонков Zoom Phone может автоматически намечать следующие шаги, расставляя приоритеты для срочных голосовых сообщений и извлекая ключевые задачи из расшифровок голосовых сообщений. Для обмена сообщениями в команде ИИ теперь предлагает время встреч на основе обсуждений в чате. Другие улучшения на базе ИИ включают создание блок-схем и майнд-карт (метод структуризации и визуализации концепций с использованием диаграмм) в Zoom Whiteboard, интеллектуальные макеты встреч и создание виртуального фона с помощью текстовых подсказок.

Zoom Workplace также представляет обновленный пользовательский интерфейс с настраиваемыми темами и фоном, централизованной вкладкой «Совещания», непрерывным чатом и возможностью совместного использования нескольких пользователей. Он интегрируется с более чем 2500 приложениями и представляет новые инструменты организации, такие как вкладки командного чата и автоматизацию рабочих процессов для процессов на основе чата. В настройках офиса Zoom добавляет управление посетителями, резервирование рабочих мест и улучшение помещений. Что касается качества обслуживания клиентов, решение Zoom дополнено инструментами помощи агентам в режиме реального времени на базе AI Companion.

Ожидается, что эта инновационная интеграция ИИ на платформе Zoom, включая Zoom Workplace и расширенные функции AI Companion, будет реализована в ближайшие месяцы. Эти достижения знаменуют новую эру Zoom, позиционируя его как нечто большее, чем просто услугу видеозвонков.