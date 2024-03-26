Financial Times опубликовала статью, из которой становится ясно, что компании, занимающиеся производством роботов-гуманоидов, уже строят планы, на каких предприятиях и в каких отраслях они смогут заменить людей.

Многие компании подтверждают, что на данный момент невозможно отказаться от использования искусственного интеллекта как непосредственно на производстве, так и на стадии научно-исследовательских и конструкторских работ.

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По его прогнозам, Джейсона Урсо, технического директора по программному обеспечению подразделения Honeywell, в течение 10 лет более 80% производственных предприятий смогут использовать ИИ для управления системами управления и устранения проблем с ними.

Некоторые производители уже инвестируют в этот тип искусственного интеллекта. Например, United States Steel Corporation заявила, что будет использовать программное обеспечение generative AI от Google для руководства своими работниками при ремонте грузовиков и заказе запчастей.

Искусственный интеллект также играет все большую роль в разработке продуктов. Например, программное обеспечение на базе искусственного интеллекта может помочь инженерам-автомобилестроителям создавать множество трехмерных моделей автомобилей за считанные минуты, а не дни, говорит Стивен Хупер, вице-президент по разработке программного обеспечения, дизайну и производству американского поставщика программного обеспечения Autodesk.

Кроме программного обеспечения с ИИ на фабриках уже давно используются роботы для сборки деталей, но, как говорят эксперты, следующим поколением будут “гуманоидные” роботы на базе искусственного интеллекта, работающие бок о бок с людьми. Они будут обладать достаточной ловкостью и способностью к обучению, чтобы справляться с такими процессами, как подбор и сортировка товаров по категориям.

Согласно отчету Financial Times, поставщики ИИ и робототехники возлагают большие надежды на то, насколько популярными будут их технологии в производственной среде.

Одна компания утверждает, что 14% рабочих мест будут автоматизированы в ближайшие четыре года, а Goldman Sachs прогнозирует, что рынок гуманоидных роботов может достичь $38 миллиардов к 2035 году — по крайней мере, если роботы, подобные Optimus Теслы, смогут стать такими же способными, как утверждают их создатели.