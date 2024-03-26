Илон Маск сообщил о первой публикации в социальной сети «X», сделанной «силой мысли».

Neuralink вживила собственный чип первому пациенту, который уже использует возможности новой технологии своим разумом. 29-летний Ноланд Арбо недавно опубликовал свой первый твит без помощи рук на платформе X. Илон Маск прокомментировал запись и добавил, что это стало возможным благодаря «телепатическому устройству».

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Ноланд Арбо — первый человек в мире, которому имплантировали чип Neuralink. Благодаря этому решению парализованный 29-летний мужчина может, среди прочего: пользоваться компьютером без помощи рук.

22 марта Ноланд Арбо опубликовал на платформе X короткий твит, в котором написал: «Твиттер забанил меня, потому что они думали, что я бот, @X и @elonmusk восстановили меня, потому что я таковым являюсь».

В последние недели Арбо работал над возможностью использования имплантированной системы в обычной жизни. Он рассказал, что начало было трудным и ему пришлось научиться правильно отличать настоящие движения от фальшивых. Однако он утверждает, что чувствует себя хорошо, а сама процедура прошла очень просто.