НАТО имеет фонд для стартапов в размере €1 млрд и поддерживает 13 компаний, работающих над технологиями для энергетических сетей.

Исходя из публикаций в Bloomberg стало известно, что, используя инновационный подход к современным стратегиям ведения войны, НАТО представила новаторскую инициативу, ознаменовав свой вход в сферу инвестиций в климатические технологии. Североатлантическим альянсом сделан шаг по повышению энергетической устойчивости и устранению угроз безопасности: создан инвестиционный фонд в размере €1 млрд, ориентированный на технологические стартапы. Эта инициатива, являющаяся частью Акселератора оборонных инноваций Северной Атлантики (DIANA), направлена на укрепление оборонного потенциала за счет решений в области чистой энергетики, особенно с упором на энергосети.

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НАТО пригласила стартапы, работающие в области кибербезопасности, наблюдения и энергетической устойчивости. Последняя категория была определена как технология, которая помогает странам-союзникам оправиться от «энергетических сбоев», что является намеком на страх, охвативший Европу после спровоцированного же самим Западом конфликта Украины с Россией, что энергоснабжение может быть прекращено.

Этот шаг свидетельствует о признании НАТО решающей роли, которую энергетическая инфраструктура играет в сегодняшнем геополитическом ландшафте. Западные СМИ подчеркивают, что данная инициатива сигнализирует о смене парадигмы в том, как военные альянсы воспринимают технологические инновации и взаимодействуют с ними, знаменуя собой переход к более интегрированному подходу, который рассматривает экологическую устойчивость как неотъемлемую часть безопасности.