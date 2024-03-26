WhatsApp представляет новый редактор изображений с искусственным интеллектом и обновленный дизайн обновлений статуса, призванный сделать цифровое общение более интуитивным и привлекательным.

WhatsApp намерен произвести революцию в способах взаимодействия пользователей с обновлениями статуса и фотографиями, представив новый интерфейс и редактор изображений на основе искусственного интеллекта (ИИ).

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Недавние отчеты показывают, что WhatsApp работает над значительными изменениями в дизайне панели обновлений статуса, переходя на карточный формат, напоминающий обновления статуса в соцсетях. Этот редизайн является частью более широких усилий по оптимизации взаимодействия с пользователем, позволяющим плавно переключаться между текстом, видео и фотографиями в композиторе статуса. Интегрируя выбор мультимедиа непосредственно в компоновщик статуса, WhatsApp стремится уменьшить путаницу и количество шагов, необходимых пользователям для обмена различными типами контента, что потенциально увеличивает вовлеченность на платформе.

Сообщается, что помимо обновления интерфейса WhatsApp разрабатывает редактор изображений на базе ИИ. Эта функция, которая все еще находится на стадии разработки, обещает дать пользователям возможность редактировать фотографии непосредственно в приложении с использованием передовых инструментов ИИ. Первоначальные предварительные просмотры предполагают включение таких параметров, как «Фон», «Изменить стиль» и «Развернуть», которые могут предложить пользователям уникальные возможности редактирования, ранее недоступные в приложении.

На скриншоте, опубликованном WABetaInfo, ранняя версия этой функции видна в интерфейсе, который отображается при отправке изображений в WhatsApp для Android.