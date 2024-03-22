Стремлению Италии стать лидером в сфере регулирования ИИ препятствует нехватка талантливых специалистов, поскольку она конкурирует во всем мире за экспертов по ИИ в условиях жестких требований.

Путь Италии к тому, чтобы стать лидером в сфере регулирования искусственного интеллекта (ИИ), натолкнулся на препятствие, поскольку регулирующие органы сталкиваются с проблемой привлечения квалифицированных специалистов. На рынке, где спрос на экспертные знания в области ИИ намного превышает предложение, итальянские регулирующие органы оказались в затруднительном положении, конкурируя не только друг с другом, но и с частным сектором за ограниченный круг квалифицированных специалистов.

реклама

Garante, орган по защите данных Италии, недавно подчеркнул трудности с наймом экспертов по ИИ, что является важным шагом в реализации амбициозных планов этой страны по регулированию ИИ. Несмотря на срочность и высокие ставки, дюжина кандидатов уже отклонила предложения, в первую очередь обескураженные относительно низким вознаграждением, длительными сроками найма и бюрократическими препятствиями при получении рабочих виз. Это затруднительное положение характерно не только для Италии; это отражение глобальной проблемы, когда регулирующие органы по всему миру борются за небольшой круг специалистов в области ИИ.

Продолжающийся дефицит кадров в итальянском секторе регулирования ИИ указывает на более масштабную и системную проблему, выходящую за пределы национальных границ. Поскольку ИИ продолжает развиваться головокружительными темпами, спрос на квалифицированных специалистов, способных решать сложные этические, юридические и технические проблемы, которые он представляет, будет только возрастать. Без сильной команды экспертов обеспечение всеобъемлющего и эффективного регулирования ИИ остается недостижимой целью, потенциально оставляя место для бесконтрольных достижений ИИ, которые могут иметь непредвиденные последствия для общества.