Небольшие eVTOL коптеры, вмещающие до двух пассажиров, всего через несколько лет смогут перевозить людей по ОАЭ и Саудовской Аравии, утверждает генеральный директор FlyNow.

Австрийская компания FlyNow Aviation работает над небольшим самолетом, похожим на HEXA компании Lift. Несколько месяцев назад eCopter получил сертификат безопасности EASA, поэтому процесс уже идет.

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FlyNow разработала небольшой электрический автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) массой 360 кг, который по сути является электрокоптером. В нем достаточно места для размещения двух пассажиров; он может летать автономно; оснащен несколькими резервными аккумуляторами и двигателями.

Юрген Грайл, генеральный директор FlyNow, пояснил: «В полете eCopter может двигаться со скоростью 130 км/ч на высоте до 300 метров над землей, а запас заряда аккумулятора составляет 30 минут. Наш eCopter может помочь уменьшить заторы на дорогах, особенно в таких городах, как Эр-Рияд и Дубай».

Следующий шаг, который собирается сделать компания является – создание испытательной среды для eVTOL, в так называемой «песочнице». Грайл уточнил: «Поначалу на рейсах будет перевозиться только груз до 200 кг, но мы надеемся быстро распространить это на пассажирские испытания. Надеюсь, после того как все необходимые предварительные документы будут оформлены, мы сможем начать операцию «Песочница» в начале следующего года».

Вы можете прослушать полную версию подкаста-интервью с генеральным директором FlyNow Юргеном Грайлем ниже:

FlyNow стремится быть поставщиком транспортных средств, которые будут иметь широкое распространение, чтобы любой желающий мог использовать их в качестве новой быстрой формы передвижения. Идея заключается в том, чтобы пользователи могли заказать полет на eCopter через приложение, так же как это делается при вызове обычного такси.