Космический корабль Agnibaan SorTeD готовится к историческому космическому запуску, который ознаменует важные вехи в космической отрасли Индии.

Agnikul Cosmos Private Limited, космический стартап из Ченнаи, готовится к историческому запуску. 22 марта Agnikul запустит свою первую ракету, что станет новшеством в космической отрасли Индии.

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Запуск Agnibaan SorTeD (весит 580 килограммов и достигает высоты 20 километров над Землей, а затем спускается в Бенгальский залив) представляет собой не просто важную веху для Agnikul Cosmos, но и знаковое достижение для космического сектора Индии. Это первый в стране запуск с частной стартовой площадки, первый в истории использования полукриогенного двигателя, работающего на керосине и жидком кислороде, и, в частности, первый в мире цельный двигатель, напечатанный на 3D-принтере, разработанный и изготовленный внутри страны. Этот инновационный подход к ракетостроению в сочетании с использованием передовых производственных технологий открывает путь к более эффективным и экономически выгодным космическим миссиям, потенциально революционизируя запуски спутников и исследование космоса.

Успешная разработка и предстоящий запуск Agnibaan SorTeD подчеркивают успешное сотрудничество между Индийской организацией космических исследований (ISRO) и организациями частного сектора в рамках инициативы IN-SPACe.

Создавая благоприятную среду для космических стартапов и поощряя государственно-частное партнерство, Индия позиционирует себя как значимого игрока в мировой космической отрасли. Запуск служит маяком инноваций, демонстрируя потенциал индийской изобретательности в преодолении технологических проблем и способствуя развитию космических технологий в глобальном масштабе.