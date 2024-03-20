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CNBC: Новейший GPU Blackwell будет стоить более 30 000 долларов
NVIDIA объявляет цены на графический движок Blackwell AI, что знаменует поворотный момент в технологиях ИИ.

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Генеральный директор Дженсен Хуанг объявил цены на графический движок Blackwell AI, вызвав ажиотаж в мире технологий.

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Серия Blackwell, включающая суперчипы B200 и GB200, призванная переосмыслить вычисления с использованием искусственного интеллекта, будет стоить от $30 000 до $40 000.

Во время конференции GTC Хуанг продемонстрировал графический движок Blackwell AI как преемника нынешних процессоров искусственного интеллекта NVIDIA. Этот чип нового поколения может похвастаться 208 миллиардами транзисторов, обеспечивая непревзойденную производительность и энергоэффективность для обучения искусственному интеллекту и приложений чат-ботов. Производство Blackwell призвано удовлетворить растущий спрос на более сложные модели искусственного интеллекта, способные вызвать новую промышленную революцию в различных секторах, включая здравоохранение, финансы и робототехнику.

С серией Blackwell NVIDIA намерена расширить возможности крупных операторов центров обработки данных, таких как Amazon, Microsoft, Google и Oracle, предлагая значительный импульс в работе с моделями искусственного интеллекта. В объявлении также было подчеркнуто участие NVIDIA в области квантовых облачных вычислений и представление проекта GR00T, направленного на развитие гуманоидной робототехники.

Эти разработки подчеркивают стремление NVIDIA возглавить революцию в области ИИ и вычислений, а ценовая стратегия Blackwell отражает ценность и потенциальное влияние этих технологий на мировой рынок.

Поскольку генеративный искусственный интеллект продолжает трансформировать отрасли, графический процессор NVIDIA Blackwell становится ключевым игроком в этой эволюции. Предлагая пятикратное увеличение генерации токенов по сравнению со своим предшественником, чипом Hopper, Blackwell обеспечивает более эффективную работу больших языковых моделей и других инфраструктур искусственного интеллекта. Видение Дженсена Хуанга будущего генеративного искусственного интеллекта, основанного на передовых технологиях NVIDIA, обещает привести к беспрецедентным изменениям в работе предприятий и общества, открывая новые горизонты в области инноваций и производительности.

#nvidia #чипы #b200 #gb200 #blackwell ai
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