Suzuki Motor в сотрудничестве со SkyDrive представит Skycar - электрический автономный летающий автомобиль, цель которого – создать новую эру городской мобильности к 2025 году.

Suzuki Motor в новаторском сотрудничестве с SkyDrive Global совершила прорыв в будущее транспорта, продемонстрировав Skycar, полностью электрический и автономный летающий автомобиль, на саммите Vibrant Gujarat.

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Партнерство между Suzuki и SkyDrive, официально оформленное в октябре прошлого года, — это не просто очередная коммерческая сделка; это смелый шаг в будущее. Производственное предприятие Suzuki в городе Ивата, Япония, стало родиной Skycar. Прототип, который привлек внимание публики в Индии, сейчас находится на этапе производства, а грандиозная презентация ожидается на выставке в Осаке в 2025 году. Это транспортное средство не просто передвигается по дорогам, оно обещает плавный переход от дороги к небу, способно взлетать и садиться на крыши зданий, приводимое в движение 12 двигателями для быстрого автономного полета.

Планируя производить до 100 электрических летающих автомобилей с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) в год, Suzuki прокладывает путь в будущее, в котором передвижение по воздуху в городах станет не роскошью, а практичным и доступным видом транспорта для широких масс. Skycar со скромным запасом хода в 15 км и максимальной скоростью 100 км/ч — это только начало. Suzuki предполагает к 2031 году создать более совершенную модель, которая увеличит вместимость и запас хода для удовлетворения растущих городских потребностей. На данный момент SkyDrive e-VTOL — это компактный трехместный дрон, который обычно функционирует как вертолет и способен приземляться и взлетать вертикально. Тем не менее, в будущем основное внимание к разработке коммерческих летающих дронов будет уделено услугам «Воздушное такси».





В рамках стратегического шага по использованию инженерных ресурсов и технологического потенциала Индии Suzuki заключила партнерство с Cyient. Это сотрудничество касается не только производства; речь идет о совместном создании будущего воздушной мобильности. Выход Suzuki на индийский рынок с инициативой по созданию летающего автомобиля подчеркивает стремление совершить революцию в улучшении перемещения по городской инфраструктуре.