По информации Bloomberg Sony, скорее всего, больше не будет производить очки из серии PS VR 2.

Японский гигант, скорее всего, приостановит производство очков PS VR2, премьера которых состоялась чуть больше года назад.

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Bloomberg предоставил неожиданный отчет. Sony, скорее всего, воздержится от дальнейшего производства очков из серии PS VR 2. Корпорация намерена в первую очередь избавиться от очков, находящихся на складах Sony. Ни для кого не секрет, что мировые продажи этого гаджета снижаются.

За первые полтора месяца после выхода PS VR 2 было продано более 600 000 устройств. Однако и в последующих кварталах дела обстояли не обнадеживающе, и Sony зафиксировала продажи, которые оказались почти в два раза ниже.

Проблемы с PS VR 2 в основном связаны с одним фактором — библиотека игр, поддерживающих технологию виртуальной реальности, просто скудна. Кроме того, игры, предназначенные для VR, требуют больших финансовых затрат на творческий процесс. В конечном итоге PS VR 2 — довольно дорогой гаджет.