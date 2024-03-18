Компания Anduril Industries опубликовала видео первого испытания барражирующего боеприпаса ALTIUS-700M на полигоне Дагвей, штат Юта.

Американская компания Anduril Industries объявила, что барражирующий боеприпас ALTIUS-700M недавно прошел испытания на полигоне Дагвей в штате Юта, продемонстрировав безупречные характеристики системы и точность поражения различных целей.

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Барражирующие боеприпасы серии ALTIUS, в просторечии называемые дронами-камикадзе, выполняют широкий спектр задач: от сбора разведданных до кинетических ударов. Вариант 700М, имеющий грузоподъемность, сравнимую с ракетой AGM-114 Hellfire, наносит разрушительные удары по бронированным целям и инфраструктуре благодаря более крупной боеголовке и увеличенной дальности действия до 160 км.





Разработанный для экспедиционного развертывания на воздушных, наземных или морских платформах, ALTIUS-700M по заверению производителя сочетает в себе лучшее в отрасли время барражирования с повышенной автономностью, обеспечивая скоординированные удары и точное наведение на цель без необходимости лазерного целеуказания. Его открытая аппаратная и программная архитектура обеспечивает плавную интеграцию с различными полезными нагрузками и пакетами программного обеспечения, предоставляя операторам решающий контроль над выполнением миссий.

Согласно пресс-релизу, ALTIUS-700M расширяет линейку барражирующих боеприпасов Anduril за счет более крупной проникающей боеголовки, позволяющей поражать или выводить из строя бронированные цели и инфраструктуру.