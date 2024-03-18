Один американский бронетранспортер М1117 точно доехал из США до Украины. Сколько поставлено всего М1117 пока не известно.

Американцы обещали их ВСУ еще в 2022 году и вот M1117 доехали до Украины.

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США объявили о передаче 250 бронетранспортёров М1117 в ноябре 2022 года (в рамках пакета военной помощи на сумму $400 млн) и с тех пор техника готовилась к передаче. Позже почти через год американская сторона сообщила, что процесс адаптации всей партии машин продолжается, но трудоемкий и займет еще 18 месяцев.

На данный момент, неизвестно, сколько техники уже доставлено в Киев и когда именно это произошло, но в сети сейчас появилось видео, на которой виден один экземпляр этой машины.





Это короткое видео, вероятно, снято на одном из полигонов, где украинские солдаты учатся пользоваться М1117, также называемой Guardian. Стоит пояснить, что это бронемашина с колесной формулой 4х4 производства Textron Marine & Land Systems, обеспечивающая повышенную защиту от мин и огня стрелкового оружия. Она была принята на вооружение армии США в 2001 году и с тех пор использовался в различных зонах конфликтов.

Длина М1117 составляет 6,07 м, ширина 2,56 м и высота 2,59 м (клиренс 0,46 м), масса — 13 270 кг. Под капотом находится двигатель Cummins 6CTA8.3 мощностью 260 л.с., позволяющий развивать скорость 100 км/ч – на одном баке топлива Guardian способен проехать до 708 км. Основное вооружение машины — 40-мм автоматический гранатомет Mk 19 и 12,7-мм пулемет Browning M2HB, установленные на вращающейся башне, а дополнительную огневую мощь может обеспечить 7,62-мм пулемет M240H, размещенный в башенном люке.