Расскажем, что известно о строительстве новой трассы Джубга — Сочи за 1,5 триллиона рублей.

На днях было официально заявлено о строительстве важного транспортного проекта – платной автодороги "Джубга – Сочи". Она существенно упростит путь к южным курортам, сократив его по времени до полутора часов. Ожидается, что общая сумма инвестиций в этот грандиозный проект достигнет 1,5 трлн рублей. С учётом множества мостов и тоннелей, эта дорога будет одной из самых сложных в мире. Планируется, что новая трасса привлечёт дополнительный поток туристов в регион, не создавая при этом чрезмерной нагрузки на Сочи.

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Проект скоростной автомагистрали Росавтодор предполагает начало строительства от развязки с М-4 "Дон", расположенной между селом Горское и Джубга, и дальнейшее продвижение вдоль побережья через труднопроходимые участки горной местности. На границе с рекой Сочи дорога соединится с существующей трассой А-147. Далее работы предусматривают начало строительства от поселка Кудепста, обход Адлера и выход на Краснополянскую магистраль через тоннель. Согласно информации из пресс-службы Росавтодора, общая протяжённость новых дорожных участков составит более 130 км. Работы будут проводиться в условиях труднодоступной горной местности, среди ущелий, впадин и быстрых рек. В проект включены мостовые сооружения и многочисленные тоннели, для проходки которых будут использованы уникальные механизированные комплексы для проходки тоннелей диаметром более 12 м.

По имеющейся на данный момент информации, все стадии работ потребуют финансирования в размере 1,5 триллионов рублей из бюджетных и внебюджетных средств. Правительству предстоит разработать схему финансирования по поручению президента. Трасса А-147 от Джубги до границы с Абхазией протяжённостью около 240 км является одной из наиболее занятых в Краснодарском крае. Интенсивность движения в районе поста "Магри" в 2023 году достигла 11 637 автомобилей в день, а максимальная – 23 399 машин. С приближением к Сочи поток становится всё более плотным, и на самом занятом участке, в районе посёлка Дагомыс, максимальная интенсивность движения достигает 49 тысяч автомобилей в день. При этом езда по этой дороге не всегда комфортна и безопасна из-за сложности рельефа и частых пробок, которые могут удлинять путь на десятки часов.

Есть информация, что на данный момент строительство дороги уже начато на участке "Мацеста – Адлер". Этот участок дороги длиной около 10 км является завершающим в проекте, а его ввод в эксплуатацию через два года позволит существенно разгрузить дорогу, где обычно формируются пробки длиной в несколько километров.