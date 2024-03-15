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Samsung может получить грант в размере $6 млрд на расширение заводов по производству чипов в США
Samsung близка к получению гранта в $6 млрд для завода по производству микросхем в США.

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Согласно новому отчету агентства Reuters, Samsung вскоре может получить грант в размере $6 миллиардов от правительства США на расширение своих заводов по производству чипов в США. Новый грант станет частью Закона получившим название «CHIPS and Science Act» (принятый в США 09.08.22), который разрешает выделить более $280 млрд на финансирование исследований и производства полупроводников в США.

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Вышеупомянутый закон был принят правительством Соединенных Штатов, чтобы привлечь производителей микросхем со всего мира в США, ослабляя тем самым, экономику других стран.

В настоящее время Samsung строит завод по производству чипов в Тейлоре, штат Техас, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию позднее в этом году, на нем будут работать 2000 сотрудников. Первоначально предполагалось, что фабрика будет стоить около $17 млрд, но, по последним оценкам, затраты, как сообщается, превысили $25 млрд. У Samsung уже есть завод по производству чипов в Остине, штат Техас, где также находится штаб-квартира компании, производящей полупроводники.

#samsung #сша #производство #микросхемы
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Итальянец
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Шакро Старый
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хахахаха, ни одного нет, потому что я только за Россию, а ты проститутка своим дуплом торгуешь
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Итальянец
21:17
я тебя с собой потащу. тоже валом скринов где ты росия оскорбляешь
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Шакро Старый
21:15
ты же мечтал на нарах оказаться, вот у тебя есть возможность оказаться на шконке, жаргон частично ты знаешь в петушарнике тебе пригодится
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AleksK
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какие 2 года, я тут неделю всего. ты чото путаешь
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твои слова за последние два года зафиксированы, не переживай - всё в папке
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