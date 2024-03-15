Представлено видео Bayractar Akinci с ракетами UAV-122, напоминающими ракеты от HIMARS

Видео дрона Akinci во время испытаний появились в интернете. Примечательно, что беспилотник был оснащен управляемыми ракетами дальностью в несколько десятков километров, которые на первый взгляд напоминают ракеты американских систем HIMARS. По мнению западных экспертов они также имеют аналогичные возможности.

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Это ракеты UAV-122, дальность действия которых составляет около 55 километров. В сочетании с дальностью действия дронов они позволяют атаковать военную инфраструктуру за сотни километров от линии фронта.





Компания-производитель Akinci заявляет, что основная цель — эффективно уничтожить системы ПВО противника, даже когда они очень активны. Машина оснащена новейшими системами защиты от технологий радиоэлектронной борьбы, поэтому защищена от попыток ее нейтрализации. Дрон также является беспилотной машиной, позволяющей свести риск, например, для пилота и экипажа, к нулю. Akinci контролируется оператором, находящимся в операционном центре.

Как сообщает компания Baykar, испытываемая управляемая ракета UAV-122 была построена компанией Roketsan. Ракета калибра 122 мм имеет массу около 76 кг и боевую часть массой 13,5 кг. Ракета также оснащена инерциальной навигационной системой и боеголовкой самонаведения по отраженному лазерному лучу. Беспилотник может нести до восьми бомб или управляемых ракет с дальностью полета в десятки километров.