Пхеньян продемонстрирован свой «самый новый и мощный» танк. Что известно про М-2020?





В рамках ответа на ежегодные 11-дневные военные учения Южной Кореи и США, завершившиеся 14 марта, были проведены учения Северной Кореи. Хотя в учениях принимала участие различная техника, например, основные боевые танки «Чонма-216» или легкие многоцелевые вертолеты MD 500, основным предметом интереса был М-2020. Интересно, что это даже не официальное название, а лишь данное зарубежными специалистами.

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Как нетрудно догадаться в этой ситуации, характеристики новой боевой машины также остаются неизвестными, но визуально и по видимому функционалу она напоминает российскую «Армату», то есть танк Т-14. Некоторые видят сходство с американским «Абрамсом», предполагая, что экипаж танка состоит из четырех человек и, вероятно, расположен аналогично американскому танку. Есть мнение, что основным вооружением корейского танка является 125-мм гладкоствольная пушка (на борту имеется 12 противоснарядов, обеспечивающих комплексную защиту боевой машины), дополнительно он оснащен 30-мм автоматическим гранатометом.

Эксперты также указывают на наличие системы пассивной и активной защиты. На танке видны кубики динамической защиты и противокумулятивные решетки (на моторном отделении и в нише за башней), а также два лазерных сенсора и четыре радара. Расположение радаров и ракет на М-2020 имеет некоторое сходство с его предшественником под названием «Сонгун-915», который, по мнению некоторых экспертов, соответствует советским модификациям Т-72.