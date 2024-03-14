Продажи Nothing Phone (2a) в первый же день достигли знакового числа в 100 000 штук.

Премьера смартфона Nothing Phone (2a) состоялась на прошлой неделе, а уже во вторник, 12 марта, он появился на прилавках магазинов. Дата старта продаж оказалась весьма удачной – компания реализовала 100 000 гаджетов, поделился информацией Карл Пей, глава Nothing. Причем 60 000 устройств было раскуплено в первый час после начала торгов.

реклама

Смартфон Phone (2a) был представлен как более бюджетная версия Phone (2), но при этом он не лишен многих функций, которые есть у его более мощного "брата". В частности, у него установлен 6,7-дюймовый OLED-дисплей и две 50-Мп камеры на задней панели. Также в дизайне присутствует элементы Glyph. Важно отметить, что смартфон оснащен фирменным процессором Dimensity 7200 Pro, который обеспечивает на 10% большую эффективность. На практике он работает так же, как и его аналоги Dimensity 7200 или Dimensity 7200 Ultra, ведь все они построены на одном и том же 4-нм процессе технологии.

В Европе цена Nothing Phone (2a) составляет 329 евро, а в США его можно приобрести за 349 долларов в рамках программы для разработчиков. Однако производитель уверяет, что эта цена будет актуальна и для обычных покупателей, не связанных с разработкой программного обеспечения.

Подробно со всеми характеристиками Phone (2a) можно познакомиться здесь.