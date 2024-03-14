В Техасе стартовал космический корабль Starship и достиг орбиты.

SpaceX поставила перед собой амбициозную цель по освоению космоса, и сегодня Starship, самый большой корабль SpaceX, был запущен в третий раз, после того как предыдущие две попытки пошли не по плану. Однако, на этот раз SpaceX удалось вывести свой космический аппарат на орбиту Земли.

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Стартовое окно изначально было установлено на 14:30 МСК, но в день старта (14 марта) оно несколько раз переносилось — сначала на 15:00, а затем на 13:30 МСК, и из-за кораблей в запретной зоне Мексиканского залива, старт перенесен на 16:10 МСК. Слишком сильный ветер вынудил сотрудников базы перенести старт на 16:25. У SpaceX от 15:00 МСК оставалось всего 110 минут на запуск Starship, но в конечном итоге компания Илона Маска добилась успеха.

Посмотреть видео старта ракеты можно здесь.

Это уже третья попытка SpaceX, доказать эффективность этого космического корабля. Первая состоялось в апреле 2023 года, но ракета взорвалась вскоре после взлета. Вторая попытка – в ноябре 2023 года, и в этот раз ракета взлетела, но через несколько минут полета ракетоноситель взорвался. Сам космический корабль позже продолжил свой полет, поднявшись на высоту около 148 км.