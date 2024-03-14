Стиг Асмуссен, директор игр EA Star Wars Jedi, объявил о запуске новой студии под названием Giant Skull.

Режиссер Star Wars Jedi: Survivor и режиссер God of War 3 Стиг Асмуссен объявил о создании новой игровой студии Giant Skull.

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Студия занимается созданием «приключенческих игр с сюжетом и игровым процессом, действие которых происходит в захватывающих мирах».

«Культура студии Giant Skull основана на творчестве и любопытстве», — сказал Асмуссен. «Мы собрали талантливую команду, известную своим захватывающим повествованием, героическим боем и захватывающим путешествием, и наша цель — создать богатую вселенную, в которой игроки захотят потеряться на долгие годы».

Главный операционный директор и финансовый директор Giant Skull Энтони Скотт добавил: «Наши ценности для студии отражаются в том, как мы делаем наши игры и наши отношения с игроками — автономия, импульс, любопытство и уважение».

Подробности о первой игре студии пока не разглашаются, что не должно никого удивлять, за исключением одной детали — то, что это «ААА-однопользовательская приключенческая игра», построенная на Unreal Engine 5. Но даже если информации в пресс-релизе не так много, на сайте студии спрятано несколько сюрпризов... Вероятно, они не содержат каких-либо важных подробностей, но все же это интересно. Если вы хотите немного развлечься, нажмите на квадратные скобки в левом верхнем углу сайта Giant Skull. Это вызовет командную строку консоли, которая «понимает» как минимум несколько команд Linux — LS и CAT, а также различные ключевые слова: «Culture», например, предоставляет ответ "autonomy_momentum_curious_respect", в то время как «concept» отображает небольшую строку, которая также, кажется, в первую очередь подчеркивает заявленные ценности студии.