HVO100 сокращает выбросы CO2. Данное топливо рассматривается как недостающее звено в электрификации грузового транспорта.

Чехия является следующей страной после Австрии и Словакии, где водители теперь могут заправлять свои дизельные двигатели HVO100, то есть дизельным топливом, полностью изготовленным из гидрогенизированных растительных масел. Топливо HVO100 производится исключительно из возобновляемых источников и, в зависимости от методологии, снижает выбросы CO2 на 50 или даже на 90% по сравнению с классическим дизельным топливом. Его все чаще называют недостающим звеном в электрификации грузового автомобильного транспорта, курс, который взят в странах ЕС.

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Идея самой HVO заключается в «гидрировании» пищевых масел, однако основой для производства такого топлива – помимо отработанных пищевых масел – могут быть и остатки овощей или фруктов, а – шире – все, что входит в состав так называемую биомассу, из которой можно получить водород. Следовательно, это не простая смесь отработанных растительных масел, а качественное биотопливо.

По сравнению с дизельным топливом, HVO100 также отличается более низким уровнем выбросов твердых частиц и оксидов азота. В отличие, например, от подсолнечного масла, это топливо полностью безопасно для современных автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с классическим биотопливом (т.е. дизельным топливом с примесью метилэфиров), HVO100 не агрессивен к топливной системе. В современных автомобилях с дизельными двигателями их можно использовать без каких-либо доработок, не беспокоясь о состоянии сальников или системы впрыска, что особенно важно с точки зрения грузоперевозчиков.

Плохая новость для водителей, надеющихся сэкономить на заправке: HVO100 дороже классической солярки. Однако для стран ЕС в данном случае, наверное, цена не главное – им важно само наличие экологического топлива, которое, по мнению многих европейских экспертов, может стать ключевым элементом в переходе на транспорт с нулевым уровнем выбросов. Как отмечает Маттиас Мэйдж, вице-президент по декарбонизации CRT компании Eurowag, — несмотря на амбициозные планы электротрансформации, каждый день в Европе регистрируется около тысячи новых грузовиков с дизельным двигателем.

«Благодаря HVO100 даже такие автомобили могут быть практически экологически чистыми и нейтральными. Сектор коммерческого транспорта работает, эффективный транспорт и экономичное сокращение выбросов CO2», – сказал Мэйдж.

В прошлом году Федеральное министерство окружающей среды Германии признало парафинированное дизельное топливо экологически «чистым» топливом и разрешило продажу HVO100. В настоящее время этот вид биотоплива наиболее распространен в странах Бенилюкса и Скандинавии.