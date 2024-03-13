Германия отворачивается от электромобилей. Было достаточно прекратить программу госсубсидий.

В Германии интерес покупателей к электромобилям стремительно снижается. Это результат отмены властями Германии субсидий на покупку таких авто. Результатом является заметное увеличение продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в том числе резкое увеличение регистрации новых автомобилей с дизельными двигателями.

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Немецкий рынок новых автомобилей еще не оправился от шока, вызванного объявленным на Рождество решением правительства прекратить программу субсидирования покупки электромобилей. Продажи электромобилей падают второй месяц подряд.

Последние данные Федерального управления автомобильного транспорта (KBA), показывают, что в феврале в Германии было зарегистрировано больше новых автомобилей, чем в прошлом году. 217 388 автомобилей – не слишком впечатляющий результат, но это более чем на 11 000 регистраций больше, чем в феврале 2023 г. Проблема в том, что этот рост обеспечен классическими автомобилями внутреннего сгорания. Продажи электромобилей явно снижаются, а покупатели – вместо того чтобы купить новый подключаемый автомобиль – идут в салоны за новым дизелем.

Данные KBA не оставляют иллюзий. В феврале в Германии было зарегистрировано "всего" 27 500 электромобилей. В сравнении с прошлым годом это означает падение более чем на 15%. Специалисты делают вывод, что нынешняя рецессия на рынке электромобилей, вызванная прекращением государственных субсидий, может оказаться более масштабной, чем прогнозировалось. В январе, когда KBA забила тревогу, говорилось о падении продаж на 54,9%, но это относилось к декабрьскому пику регистрации, то есть к последнему месяцу, когда еще действовали государственные субсидии.

В сравнении с прошлым годом, только в январе количество регистраций электромобилей выросло на 10,5%. Сейчас, месяц спустя, можно говорить о 15-процентном падении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Для сравнения, в феврале в Германии было зарегистрировано более 119 000 классических автомобилей внутреннего сгорания. Подавляющее большинство из них, 77,1 тысячи, были оснащены бензиновыми двигателями (рост на 2,3% по сравнению с прошлым годом), но более 42,1 тысячи были дизельным двигателем (рост на 9,7%).

Это означает, что доля электромобилей в общем количестве зарегистрированных новых автомобилей в Германии сегодня составляет скромные 12,6%, в то время как доля бензиновых автомобилей составляет 35,5%, а дизельных – 19,4%. Электромобили также значительно отстают от классических гибридов (25,2% доли рынка).

Таким образом, ситуация далека от ожидаемой, не в последнюю очередь из-за климатических целей Германии, а само KBA теперь называет электромобили «проблемными детьми».

Можно сделать вывод, что особой популярностью в Германии электромобили на самом деле не пользуются, а рост их продаж был связан с введенными субсидиями на покупку таких авто. Как только Берлин решил госдотации отменить – у среднестатистического жителя Германии резко упал интерес к приобретению электромобилей. Если снижение спроса на электромобили продолжится, то они из «проблемных детей» для Берлина превратятся в «чемодан без ручки»: и нести тяжело – денег на субсидии в бюджете явно не хватает, и бросить этот чемодан вряд ли получится, т.к. взятые на себя обязательства по сокращению выбросов CO2 в атмосферу могут обернуться немалыми штрафами. Не случайно же KBA уже бьет тревогу, подсчитывая, что средний показатель выбросов CO2 за февраль уже составил 122,8 грамм/км, что на 2,5% выше, чем год назад. Интересно еще и другое, что данное увеличение выбросов считается результатом исключительно падения спроса на электромобили, а про то, что Германия, как, кстати, и Польша, отказавшись от поставок российского газа, вынуждены были восполнить этот недостаток углем, от сжигания которого выбросы углекислого газа явно увеличились. Однако эту проблему в германии никто не замечает.