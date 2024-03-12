Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Apple расширяет свои центры исследований и разработок в Китае
Apple представляет планы по созданию нового центра исследований и разработок в Шэньчжэне и модернизированного предприятия в Шанхае, что знаменует собой значительный шаг вперед в области инноваций и международных торговых отношений.

реклама

Apple сегодня объявила о своем амбициозном плане открыть новый центр исследований и разработок в Шэньчжэне, китайская провинция Гуандун, одновременно модернизируя существующий центр исследований и разработок в Шанхае. Этот шаг не только подчеркивает приверженность Apple инновациям, но и отражает стратегическое положение компании в динамичном технологическом рынке Поднебесной. На фоне продолжающегося дипломатического и торгового диалога между Китаем и Австралией эти события рассматриваются как позитивный шаг на пути к разрешению двусторонних торговых споров, созданию условий, способствующих технологическому прогрессу и экономическому сотрудничеству.

реклама

Шэньчжэнь, который часто называют китайской Силиконовой долиной, был выбран Apple для своего нового научно-исследовательского центра, что означает значительные инвестиции в регион, известный своей динамичной технологической экосистемой и производственной базой. Это решение отражает намерение Apple задействовать местные таланты и ресурсы, тем самым укрепляя свой инновационный потенциал. Одновременно модернизация шанхайского центра исследований и разработок направлена на усиление поддержки производства продуктов, гарантируя, что продукты Apple будут продолжать соответствовать высоким стандартам качества и инноваций, которых ожидают клиенты.

Примечательно время, когда было объявлено Apple, поскольку дипломатические и торговые обмены между Китаем и Австралией набирают обороты. Эти шаги играют важную роль в рассмотрении и потенциальном разрешении затянувшихся двусторонних торговых споров. Увеличение инвестиций Apple в Китай, как мирового технологического лидера, является убедительным сигналом о важности сотрудничества и взаимного роста на международной торговой арене. Руководители американского производителя микросхем Micron Technology также пообщались с официальными лицами провинции Шэньси, еще раз подчеркнув роль технологической отрасли в преодолении разрывов между странами посредством экономического и технологического партнерства.

Экспансия Apple в Китае в сочетании с продолжающимися дипломатическими усилиями имеет более широкие последствия для глобальных технологий и динамики торговли.

#apple #сша #китай
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
4
Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
13
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
4
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
1
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
5
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
22
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Три автора подали в суд на Nvidia за нарушение авторских прав
+
Стартап Efficient Computer создал процессор в 100 раз более эффективный, чем сушествующие чипы
2
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
2
Россия рассматривает возможность размещения атомной электростанции на Луне вместе с Китаем
+
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
В России разработали новый бронеавтомобиль "Зубило" для поддержки штурмовых групп
2
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" получили неофициальную поддержку Resizable BAR
2
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
+
Новые открытия разрушают гипотезу о существовании органической жизни на спутнике Юпитера Европе
+
Infinix Note 40 Pro 5G прошёл различные сертификации и тесты с чипом похожим на Dimensity 7020
1
В Индии запускают летающее такси для борьбы с пробками на дорогах
+
Проект российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В преобразуется в Ил-212
1
Bild: В Германии возникла нехватка в оборонном бюджете на сумму до €6 млрд
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
18
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
43
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
35
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
+
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
21
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
8
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
15
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4

Сейчас обсуждают

УдалЁн
23:09
VAG - дно
Автопроизводитель Audi протестирует функцию платной подписки на климат-контроль и круиз
Китя
23:07
Есть такая пословица «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь»
Санкции США привели к резкому росту инвестиций в полупроводниковую отрасль КНР
tolya21
23:03
А-ха-ха
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Константин Гончаров
22:58
Два весёлых и молодых чувака перечитали "Таинственный остров" и посмотрели древний мультик -"Тайна острова Бэкапп" и добавили к впечатлениям некоторые психотропные средства,что породило задор и присту...
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
Юрий Колесник
22:56
Дровишки у амд всегда на высоте, ноут жены не такой древний как в статье (рязань 5 чегото там)подключали по hdmi кабелю, в какой-то момент телек начинает мигать. Но если покрутить настройки драйвера т...
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
Amogus54
22:56
Я новенький и не особо шарю за местный лор, простите...
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
Jakko
22:56
Какие расходы на игры? Играть можно до конца жизни хоть на 1050, игр тьма, вряд ли ты играл во все
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
УдалЁн
22:53
Для особо одаренных - глянь тесты в 4к и в фхд. В фуллхд будет король АМД а в 4к будет Интел База блин
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
Fetaminaza
22:50
есть новые версии для 7
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
Ришат Мухаметов
22:37
Итак, зачем тебе хассельблад?) попробуй объяснить) скорее всего ты обладатель фотоаппарата на недорогом смартфоне, а название получил загуглив самый дорогой фотоаппарат
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем