Турция отмечает успешное испытание TF6000, своего первого военного турбовентиляторного двигателя.

В Турции отмечают успешное испытание своего первого военного турбовентиляторного двигателя TF6000, предназначенного для оснащения беспилотного истребителя KIZILELMA и разведывательного дрона ANKA-3. Это событие не только демонстрирует растущую уверенность Турции в оборонных технологиях, и с которым Стамбул связывает надежды для экспорта самолетов отечественного производства.

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Первый запуск двигателя TF6000 сигнализирует о кардинальном сдвиге в оборонных возможностях Турции, подтверждая приверженность Стамбула снизить зависимость от иностранной военной техники. Президент оборонной промышленности профессор д-р Халук Гёргюн высоко оценил это достижение, подчеркнув значительный прогресс в направлении оперативной автономии и потенциал инноваций в военной аэрокосмической отрасли.

Успешное внедрение двигателя TF6000 — это больше, чем просто техническое достижение; данный факт подтверждает также стремление Турции стать лидером в мировом аэрокосмическом секторе. Создавая беспилотные летательные аппараты следующего поколения, такие как KIZILELMA и ANKA-3, Турция позиционирует себя как конкурентоспособный игрок на международном оборонном рынке.



