Коммерческий стартап Stratolaunch объявил об успешном запуске прототипа гиперзвукового планера Talon-A с ракетным двигателем.

Stratolaunch Systems, компания, создавшая самый большой в мире самолет, снова попала в заголовки газет. Гиперзвуковой испытательный самолет Talon-A1 компании успешно завершил свой первый полет с собственным двигателем.

реклама

Для читателей, которые, возможно, не знакомы со Stratolaunch напомним – американская аэрокосмическая компания изначально намеревалась разработать уникальную систему воздушного запуска космических кораблей на орбиту.

Вкратце, идея заключалась в том, что вместо запуска непосредственно с земли космический корабль клиента будет установлен под специальным самолетом-носителем, поднят на очень большую высоту, а затем выпущен. Впоследствии космический корабль включит свои ракетные двигатели, чтобы выйти на орбиту Земли. Предполагалось, что эта система станет менее дорогой и более эффективной альтернативой энергоемким одноразовым ракетам, которые обычно используются для доставки космических кораблей с наземной стартовой площадки в космос.

Stratolaunch также заявил, что время между запусками будет намного короче, чем это возможно в настоящее время, что позволит провести большее количество запусков за определенный период времени. Гигантский двухфюзеляжный стартовый самолет, который компания разработала для своей системы, получил название Roc. Представленный семь лет назад, он весит около 226 000 кг, может нести полезную нагрузку 249 476 кг и имеет рекордный размах крыльев 117 м. Он оснащен шестью двигателями Боинга 747.

Однако после смены владельца компании было решено, что вместо вышесказанного Roc будет использоваться для старта серии беспилотных самолетов Talon-A Stratolaunch, которые будут летать со скоростью более 5 махов, а затем самостоятельно приземляться на взлетно-посадочную полосу. Их будут использовать в основном для проведения исследований по различным аспектам гиперзвукового полета.

В субботу (9 марта) в аэрокосмическом порту Мохаве в Калифорнии Roc поднял дистанционно управляемый ТА-1 на высоту и благополучно выпустил его, после чего ТА-1 запустил ракетный двигатель, разогнался и набрал высоту, а затем совершил управляемую посадку на воду.

Генеральный директор Закари Кревор сказал: «Хотя я не могу сообщить конкретную высоту и скорость, которых достиг ТА-1 в связи с собственными соглашениями с нашими клиентами, мы рады сообщить, что в дополнение к выполнению всех основных и клиентских задач полета мы достигли высоких сверхзвуковых скоростей, приближающихся к 5 Махам и собрал огромное количество данных».

Кревор добавил, что данные будут использованы при планировании первого полета преемника ТА-1, ТА-2, который должен состояться позднее в этом году. Компания также начала работу над дополнительным стартовым самолетом Spirit of Mojave, который представляет собой модифицированный Boeing 747-400.

Вы можете увидеть, как ТА-1 отделяется от самолета-носителя Roc и отправляется в полет, на видео ниже:



