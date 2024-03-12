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LIFT Aircraft первая в мире предлагает платные полеты на аппаратах eVTOL
Платные полеты на Aircraft HEXA теперь доступны в США всем желающим.

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LIFT Aircraft вошла в историю, запустив «первую в мире клиентскую систему eVTOL с оплатой за полет», сообщается в пресс-релизе.

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Объявление было сделано во время прямой трансляции американского телеканала ABC в прошлом месяце. Ведущий программы «Доброе утро, Америка» Роб Марчиано, пилотируя Aircraft HEXA, заметил: «Это потрясающе! Это будущее личного воздушного транспорта!».

После этого эфира на этой неделе компания объявила о начале тура по США, который подтверждает направленность компании на «демократизацию личных рейсов и новому определению городского транспорта».

Платные полеты LIFT теперь доступны в США всем желающим. Первый мобильный офис компании будет работать до 28 апреля в аэропорту Лейкленд Линдер (здесь проходит выставка Sun 'N' Fun Aerospace Expo), где LIFT позволит клиентам летать во время своей промоакции (9-14 апреля). В мае полеты для клиентов продолжатся в Остине, штат Техас, а в ближайшем будущем будет объявлено о расширении полетов в других городах.

В пресс-релизе поясняется: «Любой желающий может пройти обучение и полетать на самолете LIFT, HEXA. Обучение длится около 2 часов и включает в себя комплексную наземную подготовку, позволяющую ознакомиться с самолетом и органами управления, а затем полет на самолете в симуляторе виртуальной реальности, предлагающем реалистичное представление о том, что будет дальше. После обучения участники сами управляют HEXA под руководством опытных летных инструкторов, причем для этого не требуется лицензия пилота».

Мэтт Чейзен, основатель и генеральный директор LIFT Aircraft, прокомментировал: «Мы очень рады воплотить в жизнь будущее персональной авиации, начав полеты на eVTOL для наших клиентов. Мы не просто предоставляем развлечения, мы предлагаем возможность шагнуть в новую эру мобильности. Мы расширяем границы возможного в авиации».

#evtol #полеты #aircraft hexa #lift aircraft
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