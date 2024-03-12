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Изменение звука больничного оборудования на более “музыкальный” может улучшить уход за пациентами
Звуковые сигналы, которые исходят от больничного оборудования просто губительны в буквальном смысле. Новое исследование предлагает музыкальную альтернативу стандартным больничным звуковым сигналам.

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Как рассказали ученые в новом исследовании, желательно рассмотреть возможность изменения звуков больничного оборудования на… более музыкальные. По их мнению, это способ дать медицинским работникам передышку и таким образом избежать сотен ушедших из жизни пациентов в год.

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Обстановка в больнице далека от спокойной, а напряжение буквально висит в воздухе, усиливаемое звуковыми сигналами различных медицинских приборов. Новое исследование показывает, что эти звуки, хотя и кажутся решающими для работы больницы, оказывают неблагоприятное воздействие на медицинских работников и самих пациентов. Оказывается, медицинский персонал, подвергающийся воздействию до 1000 звуковых сигналов от медицинского оборудования в смену, страдает от явления, называемого «усталостью от тревог». 

На практике лишь около 15% всех звуковых сигналов, которое издает медицинское оборудование на самом деле имеют клиническое значение. Поэтому нетрудно испытать своего рода «анестезию», вызванную сенсорной перегрузкой, что может привести к игнорированию некоторых уведомительных звуков. Тем более, что для соблюдения согласованности между производителями медицинского оборудования были введены определенные международные стандарты, а это значит, что большинство звуков, которые должны сигнализировать о той или иной проблеме, звучат совершенно одинаково.

А это прямая дорога к ничем не обоснованным потерям среди пациентов, ведь, как стало известно из информации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в 2005-2010 годах было зафиксировано аж 566 ушедших из жизни пациентов, связанных со срабатыванием звуковой сигнализации в медоборудовании. Именно по этой причине ученые решили поэкспериментировать с различными музыкальными звуками, чтобы увидеть, как можно улучшить звуковое оповещение в больницах.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Perioperative Care and Operating Room Management, Джозеф Шлезингер и Михаэль Шутц, с 2015 года изучали, как тембр может заставить более тихие звуки привлечь внимание занятого медицинского персонала. Они обнаружили, что звуки с «ударным» тембром, содержащие короткие всплески высокочастотной энергии (например, звон бокалов), выделяются даже при низкой громкости. И наоборот, громкие, «плоские» звуки без высокочастотных составляющих, например, сигнал едущего задним ходом грузовика, теряются в общем звуковом фоне.

Ученые набрали 42 участника в возрасте от 17 до 23 лет, у которых был нормальный слух, и предъявили им шесть сигналов тревоги: половина с тембром, разработанным в соответствии со стандартным звуковым оповещением, и половина с новым тембром, основанным на звуке ксилофона. Этот ударный инструмент был выбран из-за того, что он в большинстве случаев воспринимается с удовольствием и способности быть услышанным среди конкурирующих инструментов. Ученые оценивали раздражение, которое вызывают у участников различные сигналы тревоги, и их способность распознавать их.

Как оказалось, простая замена тембра резко снизила чувство раздражения, вызванное тревожным звуковым сигналом. По сравнению со стандартными звуками, обычно используемыми в медицинских приборах, сложные ударные звуки оказались менее раздражающими в 88% случаев. Также было обнаружено, что акустически насыщенные звуковые сигналы тревоги не сложнее идентифицировать, чем стандартные больничные сигналы.

#наука #медицина #сигналы
Источник: interestingengineering.com
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