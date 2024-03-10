Ученые из Кембриджского университета решили выяснили, отражались ли на составе атмосферы Земли опустошительные эпидемии чумы и других болезней, которые происходили в далеком прошлом.

Британские ученые, изучающие антарктические льды, заметили странную связь между глобальными пандемиями многовековой давности и уровнем углекислого газа в прошлом.

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Ученые проанализировали керны, содержащие образцы льда, формировавшегося в течение 2 000 лет. Образцы были извлечены из района Купола Лоу (Law Dome) и из разлома Западно-Антарктического ледникового щита (WAIS). В одном из кернов (из Law Dome) зафиксировано необычно быстрое снижение уровня углекислого газа всего за 90 лет – самый низкий уровень зафиксирован в 1610 году нашей эры. Ученые считают, что это произошло после первого контакта между Старым и Новым Светом.

Европейцы завезли на американский континент ранее неизвестные там болезни, которые привели к гибели коренного населения. Позже колонизаторы завезли в Европу целый ряд заболеваний, которые также привели к эпидемиям на старом континенте. По мнению ученых, численность населения сильно сократилась, в результате чего ранее населенные территории стали практически безлюдными. Это привело к возвращению растительности на эти территории. Разросшиеся леса поглощали огромное количество углекислого газа – именно из-за этих процессов ученые обосновывают вышеупомянутое снижение уровня CO2 в атмосфере Земли.

А вот керн из разлома WAIS не демонстрирует столь резкого снижения уровня углекислого газа в этот период, а скорее медленное и постепенное его уменьшение в XVII веке.

Чтобы прояснить эти несоответствия, ученые измерили уровень углекислого газа в другом ледяном керне из Skytrain Ice Rise (ледник в Западной Антарктиде). Здесь они сосредоточились на анализе участка керна, датируемого с 1454 по 1688 год нашей эры. Исследование показало, что в этот период действительно наблюдалось снижение уровня CO2, что может быть связано с сокращением численности населения планеты и увеличением растительности.

«Наш анализ подтверждает более постепенное снижение уровня CO2 на 0,5 части на миллион за десятилетие с 1516 по 1670 год н.э.», – отметили ученые в своей работе, опубликованной в Nature Communications. Они также обнаружили, что около 2,6 млрд тонн углекислого газа было поглощено растущими лесами за это десятилетие при одновременном снижении численности населения.

На следующем этапе было решено смоделировать изменения уровня углерода в атмосфере на основе каждого из кернов. Это сопровождалось данными об изменениях в наземной растительности и оценками численности населения. Они обнаружили, что снижение выбросов CO2, зафиксированное в керне из Купола Лоу, «невероятно велико» и «несовместимо даже с самыми экстремальными сценариями изменения землепользования». В то же время ученые не отметают результаты, полученные из этого керна, добавляя, что, возможно, существовала еще неизвестная таинственная обратная связь, которая объяснила бы эти несоответствия.