Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученые исследовали связь между пандемиями прошлого и уровнем CO2 в атмосфере Земли
Ученые из Кембриджского университета решили выяснили, отражались ли на составе атмосферы Земли опустошительные эпидемии чумы и других болезней, которые происходили в далеком прошлом.

реклама

Британские ученые, изучающие антарктические льды, заметили странную связь между глобальными пандемиями многовековой давности и уровнем углекислого газа в прошлом.

реклама

Ученые проанализировали керны, содержащие образцы льда, формировавшегося в течение 2 000 лет. Образцы были извлечены из района Купола Лоу (Law Dome) и из разлома Западно-Антарктического ледникового щита (WAIS). В одном из кернов (из Law Dome) зафиксировано необычно быстрое снижение уровня углекислого газа всего за 90 лет – самый низкий уровень зафиксирован в 1610 году нашей эры. Ученые считают, что это произошло после первого контакта между Старым и Новым Светом.

Европейцы завезли на американский континент ранее неизвестные там болезни, которые привели к гибели коренного населения. Позже колонизаторы завезли в Европу целый ряд заболеваний, которые также привели к эпидемиям на старом континенте. По мнению ученых, численность населения сильно сократилась, в результате чего ранее населенные территории стали практически безлюдными. Это привело к возвращению растительности на эти территории. Разросшиеся леса поглощали огромное количество углекислого газа – именно из-за этих процессов ученые обосновывают вышеупомянутое снижение уровня CO2 в атмосфере Земли.

А вот керн из разлома WAIS не демонстрирует столь резкого снижения уровня углекислого газа в этот период, а скорее медленное и постепенное его уменьшение в XVII веке.

Чтобы прояснить эти несоответствия, ученые измерили уровень углекислого газа в другом ледяном керне из Skytrain Ice Rise (ледник в Западной Антарктиде). Здесь они сосредоточились на анализе участка керна, датируемого с 1454 по 1688 год нашей эры. Исследование показало, что в этот период действительно наблюдалось снижение уровня CO2, что может быть связано с сокращением численности населения планеты и увеличением растительности.

«Наш анализ подтверждает более постепенное снижение уровня CO2 на 0,5 части на миллион за десятилетие с 1516 по 1670 год н.э.», – отметили ученые в своей работе, опубликованной в Nature Communications. Они также обнаружили, что около 2,6 млрд тонн углекислого газа было поглощено растущими лесами за это десятилетие при одновременном снижении численности населения.

На следующем этапе было решено смоделировать изменения уровня углерода в атмосфере на основе каждого из кернов. Это сопровождалось данными об изменениях в наземной растительности и оценками численности населения. Они обнаружили, что снижение выбросов CO2, зафиксированное в керне из Купола Лоу, «невероятно велико» и «несовместимо даже с самыми экстремальными сценариями изменения землепользования». В то же время ученые не отметают результаты, полученные из этого керна, добавляя, что, возможно, существовала еще неизвестная таинственная обратная связь, которая объяснила бы эти несоответствия.

#наука #пандемия #co2 #атмосфера земли #эпидемии
Источник: nature.com
1
Показать комментарии (1)
Китайские ученые создали литиевую батарею, которая работает при температуре -80°C
Ученые создали губку из молочной сыворотки для извлечения золота из материнских плат
Технологии AR/VR позволили известному нейрохирургу дистанционно обучать молодых специалистов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
3
Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
3
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
30
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
2
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
2
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
1
Приложение Google Телефон теперь показывает звонки WhatsApp и ярлык видеозвонков
1
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
5
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
+
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
5
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
4
БПЛА "Партизан" обретает "сердце" российского производства
+
На утёкших рендерах iPhone 16 Pro появилась новая кнопка Capture, о которой сообщалось ранее
+
WSJ: Поспешное строительство линий обороны ВСУ знаменует новую фазу спецоперации России
+
В Китае построят подводный тоннель протяжённостью более 16 км
2
Международный Паралимпийский комитет озвучил условия, на которых российских атлетов допустят на игры
1
Пакистан представляет первый произведенный в стране танк Haider.
1

Популярные статьи

Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
192
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
17
«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
25
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
10
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
45
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
12
Обзор The Walking Dead: Destinies
2
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
3

Сейчас обсуждают

dmitry07
16:09
Армия знаменитых прибалтийских велосипедистов, что будет когда начнется сезон самокатов?
Politico: Франция создаёт с Прибалтикой «альянс» стран, готовых отправить войска на Украину
Анатолий Заболоцкий
16:04
Выделю вебкамеру их CAM, стоит на пару тысяч меньше чем аналог от лоджитека и фифайна, а снимает также по качеству. Притом тут ещё комплект лучше и куда лучшие регулировки. Думаю многие начинающие стр...
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
Майя Леонтьева
16:03
Сами мрази разожгли, а как ситуация накалилась, так в кусты!?
Американский сенатор заявил, что США должны будут выйти из НАТО, если альянс вступит в конфликт на Украине
Alex Palex
16:02
побирушки.
Financial Times: Украина начала переговоры с Японией и Канадой о финансовой помощи
Майя Леонтьева
16:01
К сожалению, это старый танк.
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
ЧatoБoт
16:00
Ему кружавчатых труселей не досталось. Куда ж ему такому бежать? Мыкается теперь по схронам на хуторах.
Армения рассматривает возможность по вступлению в Европейский союз
Николай Баланичев
16:00
А я по вашему животное что-ли? И когда мы на ты перешли, сынок? Откройте любой гайд на Самбу, все описано уже миллион раз. В конфигурационном файле smb.conf создаете раздел, в котором указываете путь ...
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
super619
15:59
Убогий кроме личных оскорблений ничего из себя не смог выдавить?
Армения рассматривает возможность по вступлению в Европейский союз
ЧatoБoт
15:58
Некроинское нищенство, святое дело.
Financial Times: Украина начала переговоры с Японией и Канадой о финансовой помощи
Gee Jones
15:58
Доказать кому?
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем