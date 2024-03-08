Генеральный директор компании Electronic Arts рассказал, как генеративный искусственный интеллект повлияет на разработку видеоигр.

Electronic Arts — один из наиболее крупных издателей и производителей видеоигр, которые невероятно открыто рассказывают об аспектах искусственного интеллекта в игровом секторе. Гигант хочет совершить ряд революций в будущем, и подопытным кроликом в данном случае станет футбольная серия EA Sports FC.

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Искусственный интеллект (ИИ) проникает во все больше и больше сфер нашей жизни. ИИ также оказывает все большее влияние на видеоигры. Искусственный интеллект вскоре будет более широко использоваться Electronic Arts. Генеральный директор компании Эндрю Уилсон заявил, что «генеративный искусственный интеллект повысит эффективность разработки EA на 30% в течение следующих пяти лет». За этим также последует расширение базы игроков как минимум на 50%.

Уилсон надеется, что ИИ также окажет ощутимое влияние на аспекты, связанные с монетизацией и микроплатежами, которые, по мнению оно увеличится на 10 или даже 20%. «Для разработчиков игр это чрезвычайно интересно: возможность быстрее начать играть и быстрее выйти на рынок — это для них Святой Грааль. Итак, мы видим, что у нашей компании есть реальный интерес к этим вещам, которые могут помочь ей расти гораздо быстрее», - пояснил представитель EA.

Генеральный директор использовал один из самых ярких и интересных примеров использования ИИ в знаменитой игре FIFA/ EA Sports FC. Раньше на проектирование стадиона в игре у разработчиков уходило шесть месяцев работы. За последний год это время сократилось до шести недель, и есть реальная вероятность того, что в ближайшем будущем его можно будет сократить даже до... шести дней.