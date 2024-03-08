У рейса United Airlines, вылетевшего в четверг из международного аэропорта Сан-Франциско, первоначально направлявшегося в Японию, отвалилось колесо. Позже перенаправленный самолет благополучно приземлился в Лос-Анджелесе.

Пассажиры самолета United Airlines испытали неприятные моменты во время полета. Самолету, летевшему из США в Японию, пришлось совершить вынужденную посадку после того, как при взлете произошел серьезный сбой. Самолет потерял колесо, которое упало на автомобили, припаркованные на стоянке рядом с аэропортом.

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Опасный инцидент произошел в четверг во время полета из Сан-Франциско в США в Осаку в Японии. На борту Боинга 777-200 находились 249 человек – 235 пассажиров, 10 стюардов и четыре пилота.

Сразу после взлета у самолета с шасси слетело одно из колес. Машина была вынуждена совершить посадку. Пилотов направили в аэропорт Лос-Анджелеса. В порту машину ждали пожарные. Однако самолету удалось приземлиться без проблем. В результате инцидента никто не пострадал.

В интернете появилась запись аварийного взлета Боинга.





Есть информация, что падение колеса — не единственное повреждение, произошедшее во время взлета. Часть самолета упала на служебную парковку аэропорта, повредив несколько автомобилей.

United Airlines, владеющая самолетом, подчеркнула, что машина, построенная в 2002 году, была спроектирована так, чтобы безопасно приземлиться в случае отсутствия или повреждения колес. У этой модели Боинга их по шесть на каждой из двух основных стоек шасси. Авиационные эксперты сходятся во мнении, что потеря колес в самолетах — редкое явление и не указывает на серьезную проблему с безопасностью Боингов. «Оставшиеся шины полностью способны выдержать нагрузку», — сказал Алан Прайс, бывший шеф-пилот Delta Air Lines. Прайс также заявил, что отсоединение колеса обычно является ошибкой, связанной с техническим обслуживанием, а не проблемой, созданной производителем. Джон Кокс, бывший пилот и профессор авиационной безопасности Университета Южной Калифорнии, разделяет аналогичную точку зрения. «Я не вижу никакого влияния со стороны Boeing, потому что шину заменила команда технического обслуживания «United», — сказал он.