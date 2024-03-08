Новая функция Discord – Quests – призвана изменить игровые взаимодействия, предлагая уникальные вознаграждения, что знаменует собой стратегический шаг к прибыльности.

Discord, ведущая платформа обмена мгновенными сообщениями для геймеров, делает значительный скачок к прибыльности, представляя новую функцию Quests. Объявленные генеральным директором Джейсоном Ситроном, Quests приглашают пользователей Discord принять участие в новых играх вместе с друзьями, предлагая эксклюзивные награды за участие. Эта инициатива не только повышает вовлеченность пользователей, но и знаменует собой стратегическое партнерство с крупнейшими компаниями, занимающимися видеоиграми, с целью более глубокой интеграции их продуктов в экосистему Discord.

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Раздел Quests призван переосмыслить взаимодействие геймеров друг с другом и их любимыми играми. Участвуя в Quests, пользователи могут разблокировать уникальные предметы, такие как игровые аватары и специальные эффекты профиля, которые доступны только на этой платформе. По мнению The Verge, этот шаг является частью более широкой стратегии Discord по монетизации своих услуг путем создания дополнительных функций, которые привлекают основных пользователей и одновременно привлекают новых.

В основе новой функции Discord лежит стратегическое партнерство с разработчиками видеоигр. Это взаимовыгодное сотрудничество, предлагающее разработчикам игр уникальный канал для взаимодействия с аудиторией и ее расширения, а Discord получает выгоду от интеграции эксклюзивного контента, повышающего привлекательность его платформы. Модели разделения доходов с разработчиками подчеркивают симбиотическую природу этих партнерств, гарантируя, что все стороны получат выгоду от роста вовлеченности и расходов пользователей. По мере развития этих партнерских отношений пользователи могут ожидать появления более широкого спектра квестов с контентом из самых разных игр.

Квесты будут отображаться в Discord, где каждый сможет транслировать свою игру друзьям и получать за нее награды. Некоторые игроки узнают о том, что квест доступен, а другие обнаружат его, когда их друзья примут участие в квесте и приступят к его выполнению. Разработчики и издатели, спонсирующие квесты, будут сотрудничать с командой Discord, чтобы за демонстрацию их игр, предложат вознаграждение.

Предлагая продукт, который вознаграждает пользователей за их онлайн-игру, Discord не только повышает популярность своей платформы, но и открывает новые источники дохода. Решение о монетизации за счет партнерских отношений, а не прямых сборов с пользователей, отражает стратегический выбор, направленный на сохранение привлекательности платформы для ее пользователей. Такой подход, если он окажется успешным, может создать прецедент того, как социальные платформы могут получать прибыль, сохраняя модель бесплатного использования своих основных сервисов.