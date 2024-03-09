Американской компанией представлена концепция 100-местного реактивного лайнера, которому присвоено название «Whisper Jetliner».

Во время симпозиума по воздушной мобильности в США (4-5 марта) генеральный директор Whisper Aero Марк Мур озвучил свое видение концепции коммерческого самолета на 100 мест, который компания назвала «Whisper Jetliner».

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Во время дискуссии с Робином Риделем, соруководителем Центра мобильности будущего McKinsey, под заголовком «Перспективы прогресса AAM: беседа у камина» Мур объяснил, что в концепции используется более крупная версия сверхмалошумящих электрических канальных роторных двигателей, интегрированных в крыло для обеспечения обдува верхней поверхности. Он назвал эту интеграцию «реактивным крылом», поскольку двигательная установка встроена непосредственно в аэродинамический профиль крыла и распределена по всей его передней кромке.

В пресс-релизе говорится: «В конечном счете, Whisper рассматривает это как полярную звезду, благодаря которой их силовые установки смогут добиться значительного сокращения выбросов углекислого газа на основном авиационном рынке».

И далее читаем: «Концепция реактивного лайнера использует конфигурацию подвесного горизонтального оперения для улучшения аэродинамики, снижения шума на всех этапах полета и сокращения длины взлетно-посадочной площадки (<930 м). Электрические канальные роторные двигатели Whisper, расположенные вдоль передней кромки крыла, увеличивают нагрузку на крыло на >20%, что позволяет повысить коэффициент подъемной силы и тяги на крейсерской скорости с 17,5 до 22».

В новом проекте компания сократила энергопотребление, что привело к снижению эксплуатационных затрат. Это было достигнуто благодаря тому, что у компании уже была наработана концепция Whisper Jet с 9 пассажирами, самолета способного обслуживать региональные перелеты на относительно небольшие расстояния. Инновации позволили снизить коэффициент теплопередачи на 27% при степени сжатия роторного двигателя близкой к 1,2 (у нынешних турбовентиляторных двигателей с редуктором этот показатель – 1,4), что приводит к повышению общей тяговой эффективности.

Концепция Whisper Jet обещает быть более экономичной, т.к. затраты для него на электроэнергию для обычного полета на 880 км составляют $733 (тарифы на промышленную электроэнергию $0,7 в час) по сравнению с $2100 ($2 доллара США за галлон на основе цены на топливо JP) для нынешнего коммерческого самолета аналогичного размера (например, Airbus А320-100).

Концепция Jetliner может обеспечить дальность полета, необходимую для обычных внутренних расстояний США, чтобы оживить региональные аэропорты в городах среднего размера. Разработчики уверены, что при активной эксплуатации Whisper Jet можно будет распределить авиаперелеты из перегруженных крупных аэропортов и обеспечить большее удобство и выбор для более коротких перелетов, которые происходят чаще, чем полеты на дальние расстояния.