VONAER намерена закупить 20 машин Autoflight eVTOL, ориентируясь на азиатский рынок и изучая варианты внутреннего развертывания в Корее.

В то время как мегаполисы по всему миру продолжают бороться с пробками и загрязнением окружающей среды, инновационные решения, такие как летающие такси привлекают к себе все большее внимание. В этой связи важным событием следует считать объединение усилий VONAER, сервисной платформы Urban Air Mobility, с производителем eVTOL Autoflight с целью вывода на азиатский рынок парка из 20 летающих машин Prosperity 1. Это партнерство знаменует собой поворотный момент в коммерциализации услуг городской аэромобильности: обе компании стремятся произвести революцию в сфере транспорта в густонаселенных городах.

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Стратегический альянс между VONAER и Autoflight — это больше, чем просто сделка по закупкам; это дальновидная попытка интегрировать передовую технологию eVTOL в повседневную жизнь. Prosperity 1, флагманский eVTOL компании Autoflight, предназначен для перевозки четырех пассажиров со скоростью до 200 км/ч на расстояние до 250 км без подзарядки. Помимо пассажирских перевозок, Autoflight также рассматривает прибыльный рынок грузовых перевозок eVTOL в Китае, что указывает на более широкую сферу применения их технологии. Это партнерство не только станет шагом к коммерческой жизнеспособности летающих такси, но и позволит обеим компаниям выйти на растущий корейский рынок.

Успех летающих такси зависит от надежной инфраструктуры и бесперебойной доступности. Признавая это, VONAER планирует использовать существующие вертолетные площадки, а также расширить возможности использования нетрадиционных мест, таких как парковки, крыши станций метро и крыши больших зданий, для операций eVTOL. Идея распространяется на создание множества посадочных площадок в городских районах, гарантируя, что летающие такси станут не просто новинкой, а практичным вариантом транспорта для масс. Представители компаний подчеркивают важность того, чтобы сделать услуги такси ePlane доступными, ориентируясь на то, что тарифы будут вдвое выше, чем у традиционных платформ такси, таких как Uber.