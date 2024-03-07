TikTok представил широкому кругу пользователей программу монетизации для создателей контента под названием Creator Rewards Program.

TikTok объявил об официальном внедрении новой программы «Creator Rewards», целью которой является предоставление финансового вознаграждения создателям видеоматериалов, опубликованных на платформе.

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Новая программа для создателей видео в TikTok позволяет получать деньги за контент, публикуемый на этой платформе. Однако основной предпосылкой «Наград для авторов» является создание видеоконтента продолжительностью более одной минуты.

Финансовое вознаграждение будет предлагаться на основе четырех факторов: оригинальность, время воспроизведения, частота поиска и вовлеченность аудитории.

Представители TikTok говорят, что общий доход авторов увеличился более чем на 250% за последние 6 месяцев, а количество авторов, зарабатывающих $50 000 в месяц, увеличилось почти вдвое.

TikTok намерен значительно расширить функции платных подписок — для этого создатели будут предлагать контент, недоступный обычным пользователям.