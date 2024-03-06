Узнайте, что на данный момент известно про смартфон OnePlus Nord 4, который скоро выйдет.

В январе OnePlus представила на мировом рынке флагманские телефоны OnePlus 12 и OnePlus 12R. Похоже, что бренд переключит свое внимание на выпуск более доступных телефонов под брендом Nord. Согласно сообщению в соцсети X, опубликованному надежным источником утечек Max Jambor, OnePlus Nord 4 станет следующим смартфоном бренда.

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Хотя Jambor утверждал, что Nord 4 имеет кодовое название Audi, он ничего не сообщил о его технических характеристиках. Хотя он упомянул название устройства, в некоторых сообщениях предполагается, что его можно было бы назвать OnePlus Nord 5, поскольку некоторые китайские бренды склонны пропускать цифру 4, так как в некоторых странах она считается плохим предзнаменованием.

Ходят слухи, что OnePlus готовится выпустить смартфон OnePlus Ace 3V на китайском рынке. Предполагается, что он будет выпущен в этом месяце и может стать первым смартфоном с будущим чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3.

Напомним, что OnePlus Nord 3, дебютировавший в ушедшем году, представлял собой доработанную версию Ace 2V, которая была эксклюзивной для рынка Поднебесной. Можно предположить, что Nord 4 будет создан на базе Ace 3V. Как и предыдущая модель, Ace 3V может производится только для Китая.

Согласно сообщениям, OnePlus Ace 3V будет иметь OLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 5500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Ace 3V будет работать на Android 14 на базе ColorOS 14 и иметь до 16 ГБ оперативной памяти. Говорят, что у него пластиковая рамка и стеклянная задняя часть. Остальные подробности Ace 3V пока держатся в секрете. Выше показана схема, которая, как сообщается, демонстрирует дизайн Ace 3V/Nord 4.